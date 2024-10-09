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Байден і Нетаньягу у середу обговорять плани Ізраїлю щодо відповіді Ірану - Axios

Байден і Нетаньягу у середу обговорять плани Ізраїлю щодо відповіді Ірану - Axios

Київ • УНН

 • 12898 перегляди

Президент США Джо Байден проведе важливу телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу про плани Ізраїлю завдати удару по Ірану. США хочуть визначити обмеження ізраїльського удару у відповідь.

Очікується, що президент США Джо Байден проведе важливу телефонну розмову в середу вранці з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу про плани Ізраїлю завдати удару по Ірану, повідомляє Axios з посиланням на три офіційні особи США, пише УНН.

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Як зазначає видання, ця розмова стане першою між Байденом та Нетаньягу за два напружені місяці і відбудеться в той час, "коли Ізраїль розглядає можливість великих атак, які можуть значно загострити його регіональну війну".

Нетаньягу провів кілька годин у вівторок увечері з високопоставленими міністрами та головами ізраїльських військових та розвідувальних служб, щоб спробувати ухвалити рішення про масштаби та терміни атак Ізраїлю, за словами двох офіційних осіб Ізраїлю.

"Чиновники кажуть, що дії Ізраїлю у відповідь, як очікується, будуть значними і, ймовірно, включатимуть комбінацію авіаударів по військових цілях в Ірані і таємних атак, таких як та, у результаті якої було вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію в Тегерані", - пише видання.

Ізраїль також зважив можливі удари по нафтовій інфраструктурі Ірану, проти яких Байден дав зрозуміти, що буде проти.

Байден заявив, що на місці Ізраїлю розглянув би альтернативи ударам по іранській нафті05.10.24, 09:31 • 18772 перегляди

Помічник Нетаньягу сказав Axios, що "щойно буде ухвалено, Нетаньягу захоче проінформувати Байдена".

"Ми хочемо використати дзвінок, щоб спробувати визначити обмеження ізраїльського удару у відповідь", - сказав Axios один з офіційних осіб США.

Американський офіційний представник сказав, що США хочуть переконатися, що Ізраїль атакує цілі в Ірані, які мають значення, але не є непропорційними.

Очікувана розмова Байдена та Нетаньягу відбудеться за тиждень після того, як Іран запустив близько 180 балістичних ракет по Ізраїлю.

Тегеран заявив, що його відповідь закінчиться, якщо Ізраїль не атакуватиме Іран. Ізраїль, зі свого боку, заприсягся помститися.

"Як американські, так і ізраїльські офіційні особи вважають, що дії у відповідь продовжаться, і Іран відповість на атаку Ізраїлю, а США та Ізраїлю доведеться працювати разом, щоб протистояти іранській відповіді", - вказує видання.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван повідомив ізраїльському міністру зі стратегічних питань Рону Дермеру в п'ятницю, що США очікують від Ізраїлю "ясності та прозорості" щодо своїх планів, оскільки вони спричиняють наслідки для сил та інтересів США в регіоні.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант мав намір вирушити до Вашингтона у вівторок, але в останню хвилину поїздка була відмінена Нетаньягу, пише видання.

"Згідно з джерелом, знайомим із проблемою, телефонна розмова Байдена та Нетаньягу була вже запланована до загострення відносин між Нетаньягу та Галантом", - вказує видання.

Офіційні особи США заявили, що Байден та Нетаньягу також обговорять війни у ​​Лівані та секторі Газа. Білий дім відмовився від коментарів.

Гарріс: досягнуто певного прогресу у питанні про припинення вогню в Газі09.10.24, 09:28 • 12641 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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