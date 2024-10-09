Байден и Нетаньяху в среду обсудят планы Израиля по ответу Ирану - Axios

Ожидается, что президент США Джо Байден проведет важный телефонный разговор в среду утром с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху о планах Израиля нанести удар по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на три официальных лица США, пишет УНН.

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Как отмечает издание, этот разговор станет первым между Байденом и Нетаньяху за два напряженных месяца и состоится в то время, «когда Израиль рассматривает возможность крупных атак, которые могут значительно обострить его региональную войну».

Нетаньяху провел несколько часов во вторник вечером с высокопоставленными министрами и главами израильских военных и разведывательных служб, чтобы попытаться принять решение о масштабах и сроках атак Израиля, по словам двух официальных лиц Израиля.

«Чиновники говорят, что ответные действия Израиля, как ожидается, будут значительными и, вероятно, будут включать комбинацию авиаударов по военным целям в Иране и тайных атак, таких как та, в результате которой был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания в Тегеране», - пишет издание.

Израиль также взвесил возможные удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, против которых Байден дал понять, что будет против.

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Помощник Нетаньяху сказал Axios, что «как только будет принято, Нетаньяху захочет проинформировать Байдена».

«Мы хотим использовать звонок, чтобы попытаться определить ограничения израильского ответного удара», - сказал Axios один из официальных лиц США.

Американский официальный представитель сказал, что США хотят убедиться, что Израиль атакует цели в Иране, которые имеют значение, но не являются непропорциональными.

Ожидаемый разговор Байдена и Нетаньяху состоится через неделю после того, как Иран запустил около 180 баллистических ракет по Израилю.

Тегеран заявил, что его ответ закончится, если Израиль не будет атаковать Иран. Израиль, со своей стороны, поклялся отомстить.

«Как американские, так и израильские официальные лица считают, что ответные действия продолжатся, и Иран ответит на атаку Израиля, а США и Израилю придется работать вместе, чтобы противостоять иранскому ответу», - указывает издание.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил израильскому министру по стратегическим вопросам Рону Дермеру в пятницу, что США ожидают от Израиля «ясности и прозрачности» относительно своих планов, поскольку они влекут за собой последствия для сил и интересов США в регионе.

Министр обороны Израиля Йоав Галант намеревался отправиться в Вашингтон во вторник, но в последнюю минуту поездка была отменена Нетаньяху, пишет издание.

«Согласно источнику, знакомому с проблемой, телефонный разговор Байдена и Нетаньяху был уже запланирован до обострения отношений между Нетаньяху и Галантом», - указывает издание.

Официальные лица США заявили, что Байден и Нетаньяху также обсудят войны в Ливане и секторе Газа. Белый дом отказался от комментариев.

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