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Харрис: достигнут определенный прогресс в вопросе о прекращении огня в Газе

Харрис: достигнут определенный прогресс в вопросе о прекращении огня в Газе

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 06:28  •  4775 просмотра

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Вице-президент США Камала Харрис заявила об определенном прогрессе в вопросе прекращения огня в Газе. Вашингтон, Катар и Египет пытаются достичь соглашения между Израилем и ХАМАС для прекращения войны и освобождения заложников.

В вопросе прекращения огня в Газе достигнут определенный прогресс, но он "бессмысленный", пока соглашение не будет достигнуто, заявила во вторник кандидат в президенты от Демократической партии и вице-президент США Камала Харрис, сообщает Reuters, пишет УНН

Детали 

"Мы должны как можно скорее прекратить огонь и договориться о заложниках", - сказала Харрис.

Дополнение

Вашингтон вместе с посредниками Катаром и Египтом в течение нескольких месяцев пытается достичь соглашения между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС для прекращения войны и освобождения израильских заложников и палестинских заключенных.

Наибольшими препятствиями являются требование Израиля сохранить свои силы для создания буферной зоны между Газой и Египтом, а также детали обмена заложников на палестинских заключенных, которые удерживаются в Израиле.

Напомним

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали израильские населенные пункты, что привело к гибели около 1200 человек и захвату около 250 заложников.

Армия обороны Израиля в начале октября объявила, что "был ликвидирован" глава правительства ХАМАС в секторе Газа, а также два представителя сферы безопасности примерно три месяца назад.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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