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Гарріс: досягнуто певного прогресу у питанні про припинення вогню в Газі

Гарріс: досягнуто певного прогресу у питанні про припинення вогню в Газі

Київ • УНН

 • 12641 перегляди

Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила про певний прогрес у питанні припинення вогню в Газі. Вашингтон, Катар і Єгипет намагаються досягти угоди між Ізраїлем і ХАМАС для припинення війни та звільнення заручників.

У питанні припинення вогню в Газі досягнуто певного прогресу, але він "безглуздий", доки угоди не буде досягнуто, заявила у вівторок  кандидат у президенти від Демократичної партії і віцепрезидент США Камала Гарріс, повідомляє Reuters, пише УНН

Деталі 

"Ми повинні якомога швидше припинити вогонь і домовитися про заручників", - сказала Гарріс.

Доповнення

Вашингтон разом із посередниками Катаром і Єгиптом протягом кількох місяців намагається досягти угоди між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС для припинення війни та звільнення ізраїльських заручників і палестинських в'язнів.

Найбільшими перешкодами є вимога Ізраїлю зберегти свої сили для створення буферної зони між Газою та Єгиптом, а також деталі обміну заручників на палестинських в'язнів, які утримуються в Ізраїлі.

Нагадаємо

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували ізраїльські населені пункти, що призвело до загибелі приблизно 1200 осіб і захоплення близько 250 заручників.

Армія оборони Ізраїлю на початку жовтня оголосила, що "було ліквідовано" очільника уряду ХАМАС у секторі Гази, а також двох представників сфери безпеки приблизно три місяці тому.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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kamala-harrisКамала Гарріс
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