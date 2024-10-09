Гарріс: досягнуто певного прогресу у питанні про припинення вогню в Газі
Київ • УНН
Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила про певний прогрес у питанні припинення вогню в Газі. Вашингтон, Катар і Єгипет намагаються досягти угоди між Ізраїлем і ХАМАС для припинення війни та звільнення заручників.
У питанні припинення вогню в Газі досягнуто певного прогресу, але він "безглуздий", доки угоди не буде досягнуто, заявила у вівторок кандидат у президенти від Демократичної партії і віцепрезидент США Камала Гарріс, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
"Ми повинні якомога швидше припинити вогонь і домовитися про заручників", - сказала Гарріс.
Доповнення
Вашингтон разом із посередниками Катаром і Єгиптом протягом кількох місяців намагається досягти угоди між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС для припинення війни та звільнення ізраїльських заручників і палестинських в'язнів.
Найбільшими перешкодами є вимога Ізраїлю зберегти свої сили для створення буферної зони між Газою та Єгиптом, а також деталі обміну заручників на палестинських в'язнів, які утримуються в Ізраїлі.
Нагадаємо
7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували ізраїльські населені пункти, що призвело до загибелі приблизно 1200 осіб і захоплення близько 250 заручників.
Армія оборони Ізраїлю на початку жовтня оголосила, що "було ліквідовано" очільника уряду ХАМАС у секторі Гази, а також двох представників сфери безпеки приблизно три місяці тому.