ХАМАС назначил нового политического лидера вместо Хании: кто им стал

Руководство ХАМАС единогласно избрало Яхью Синвара председателем политического бюро группировки, сменив на этом посту Исмаила Ханию, убитого на прошлой неделе в Тегеране. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя ХАМАС, передает УНН.

Детали

В течение двух дней в Дохе на интенсивных встречах с участием ведущих деятелей Хамаса обсуждались варианты следующего лидера группировки.

Обсуждали множество сценариев, но в итоге было выдвинуто только два имени: Яхья Синвар и Мохаммед Хасан Дарвиш, теневая фигура, возглавляющая Генеральный совет шуры - орган, который избирает политбюро ХАМАС.

Совет единогласно проголосовал за выбор Синвара, что один из представителей ХАМАС назвал "посланием неповиновения Израилю".

"Они убили Ханию, гибкого человека, который был открыт для решений. Теперь им придется иметь дело с Синваром и военным руководством", - сказал чиновник.

Яхья Синвар, с другой стороны, считается одним из самых экстремистских деятелей ХАМАС.

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Сейчас Синвар возглавляет список самых разыскиваемых в Израиле. Израильские службы безопасности считают, что он руководил планированием и осуществлением терактов 7 октября 2023 года, в результате которых погибло более 1200 человек, а 251 человек был захвачен в Газе в качестве заложников.

"Назначение заклятого террориста Яхьи Синвара новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании - еще одна веская причина для его скорейшего устранения и стирания с лица Земли этой мерзкой организации", - заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в своем заявлении на сайте X.

Яхья Синвар - террорист, ответственный за самый жестокий теракт в истории", - заявил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в интервью саудовскому новостному каналу "Аль-Арабия".

Синвар не появлялся на публике с момента терактов в октябре и, как полагают, скрывается "на 10 этажах под землей" в Газе, заявил в июне госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что с 2017 года Синвар был лидером группировки в Секторе Газа.

В конце 1980-х годов основал службу безопасности ХАМАС, известную как Majd. Большую часть своей жизни он провел в израильских тюрьмах. США внесли Синвара в свой черный список "международных террористов".

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