Канада эвакуирует дипломатов из Израиля из-за угрозы иранской атаки
Киев • УНН
Посольство Канады сообщило об эвакуации дипломатов и их семей из Израиля в Иорданию. Решение принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью и подготовки к возможной иранской атаке.
Посольство Канады в Израиле сообщило сегодня вечером Министерству иностранных дел, что завтра в полдень канадские дипломаты и их семьи покинут Израиль. Об этом сообщает израильское информационное агентство "9 канал Израиль", передает УНН.
Детали
Канадский дипломатический персонал отправится в Иорданию в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и подготовкой к иранской атаке.
Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение, что лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что ответ Израиля на удар по пригороду Бейрута будет сильным и эффективным.
Іран через Угорщину попередив Ізраїль, що планує атаку - ЗМІ5 августа 2024, 17:14 • 20398 просмотров