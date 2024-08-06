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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канада эвакуирует дипломатов из Израиля из-за угрозы иранской атаки

Канада эвакуирует дипломатов из Израиля из-за угрозы иранской атаки

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 20:07  •  7734 просмотра

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Посольство Канады сообщило об эвакуации дипломатов и их семей из Израиля в Иорданию. Решение принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью и подготовки к возможной иранской атаке.

Посольство Канады в Израиле сообщило сегодня вечером Министерству иностранных дел, что завтра в полдень канадские дипломаты и их семьи покинут Израиль. Об этом сообщает израильское информационное агентство "9 канал Израиль", передает УНН.

Детали

Канадский дипломатический персонал отправится в Иорданию в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и подготовкой к иранской атаке.

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение, что лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что ответ Израиля на удар по пригороду Бейрута будет сильным и эффективным.

Іран через Угорщину попередив Ізраїль, що планує атаку - ЗМІ5 августа 2024, 17:14 • 20398 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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