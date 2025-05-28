В Газе ликвидирован лидера ХАМАС Мухаммада Синвара – Нетаньяху
Киев • УНН
Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал главаря ХАМАС Мухаммеда Синвара. Он руководил нападением 7 октября и похищением солдата Шалита в 2006.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в Кнесете заявил, что армия обороны Израиля в начале месяца ликвидировала в секторе Газа главаря террористической группировки ХАМАС Мухаммеда Синвара. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.
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Главный военный лидер террористической группировки Мохаммеда Синвара был убит в результате израильского авиаудара в Хан-Юнисе.
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Он также подчеркнул, что Израиль "берет под контроль распределение продуктов питания". Имеется в виду новая система распределения помощи в Газе, которой руководит поддерживаемая США группа.
Что известно о ликвидированном боевике
Мохаммед Синвар был младшим братом предыдущего лидера ХАМАСа Яхьи Синвара, который был ликвидирован в октябре 2024 года. Израильские службы безопасности подозревали, что Мохаммед был одним из руководителей нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
Синвар считался одним из самых влиятельных командиров ХАМАС, которого активно разыскивали за участие в террористических акциях против Израиля. В частности, он осуществил похищение израильского солдата Гилада Шалита в 2006 году.
Дополнение
Израильский спецназ во время операции под прикрытием проник в дом высокопоставленного члена военного крыла Комитетов народного сопротивления Ахмеда Сархана в Хан-Юнисе, что на юге сектора Газа, и ликвидировал его.