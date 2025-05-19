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Ізраїльський спецназ під прикриттям ліквідував командира військового угруповання у Газі

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

Ізраїльські силовики, переодягнені в жінок, ліквідували командира ХАМАС Ахмеда Сархана в Хан-Юнісі. Дружину та дітей терориста заарештовано під час операції.

Ізраїльський спецназ під прикриттям ліквідував командира військового угруповання у Газі

Ізраїльський спецназ під час операції під прикриттям проник до будинку високопоставленого члена військового крила Комітетів народного опору Ахмеда Сархана у Хан-Юнісі, що на півдні сектора Газа, та ліквідував його. Про це пишуть палестинські ЗМІ, повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Згідно з повідомленнями, ізраїльські силовики, переодягнені в жіночий одяг,  проникли до будинку військового ватажка командира одного з підрозділів ХАМАС Ахмеда Сархана, якого ідентифікують як терориста, намагаючись заарештувати його. Проте під час силового протистояння Сархана було вбито, а його дружину та дітей заарештовано.

Очевидці розповіли, що солдати видавали себе за переміщених жінок і везли візок з купою матраців. Співробітник служби безпеки заявив, що операція в Хан-Юнісі не була пов'язана із планами порятунку заручників, але відмовився від подальших коментарів.

Ізраїль розблокував "гуманітарку" для сектора Газа19.05.25, 01:20 • 2742 перегляди

Підтвердження від ізраїльських військових чи інших офіційних джерел поки немає.

Комітети народного опору вважаються третьою за величиною терористичною організацією, що діє у секторі Газа, поряд з ХАМАС та Ісламським джихадом. В останні роки група діяла за вказівками ХАМАСу.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю розпочала масштабну наземну операцію в північній і південній частинах сектора Газа. ВПС Ізраїлю завдали понад 670 ударів по об'єктах ХАМАС.

Лілія Набока

Лілія Набока

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