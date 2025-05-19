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Израильский спецназ под прикрытием ликвидировал командира военной группировки в Газе

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Израильские силовики, переодетые в женщин, ликвидировали командира ХАМАС Ахмеда Сархана в Хан-Юнисе. Жену и детей террориста арестовали во время операции.

Израильский спецназ под прикрытием ликвидировал командира военной группировки в Газе

Израильский спецназ во время операции под прикрытием проник в дом высокопоставленного члена военного крыла Комитетов народного сопротивления Ахмеда Сархана в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, и ликвидировал его. Об этом пишут палестинские СМИ, сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Согласно сообщениям, израильские силовики, переодетые в женскую одежду,  проникли в дом военного вожака командира одного из подразделений ХАМАС Ахмеда Сархана, которого идентифицируют как террориста, пытаясь арестовать его. Однако во время силового противостояния Сархан был убит, а его жена и дети арестованы.

Очевидцы рассказали, что солдаты выдавали себя за перемещенных женщин и везли тележку с кучей матрасов. Сотрудник службы безопасности заявил, что операция в Хан-Юнисе не была связана с планами спасения заложников, но отказался от дальнейших комментариев.

Израиль разблокировал "гуманитарку" для сектора Газа19.05.25, 01:20 • 2670 просмотров

Подтверждения от израильских военных или других официальных источников пока нет.

Комитеты народного сопротивления считаются третьей по величине террористической организацией, действующей в секторе Газа, наряду с ХАМАС и Исламским джихадом. В последние годы группа действовала по указаниям ХАМАС.

Напомним

Армия обороны Израиля начала масштабную наземную операцию в северной и южной частях сектора Газа. ВВС Израиля нанесли более 670 ударов по объектам ХАМАС.

Лилия Набока

Лилия Набока

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