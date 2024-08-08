Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
Киев • УНН
США предупредили Иран о рисках масштабного удара по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС. Тегеран, по данным Politico, может пересмотреть свой первоначальный план реакции на гибель Исмаила Хании.
Иран может пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль в ответ на убийство председателя политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.
Детали
Отмечается, что США все еще ожидают от Ирана реакции на убийство Хании, однако не считают, что в ближайшее время тот осуществит атаку на Израиль, поскольку Тегеран пересмотрел свой первоначальный план ответа.
Два представителя американской администрации высокого ранга рассказали, что Вашингтон предупредил Тегеран о том, что масштабный удар лишь усилит напряженность и создаст риск прямой конфронтации между сторонами. Они уточнили, что США также призвали Иран пересмотреть реакцию на гибель Хании и не рассматривать ее как часть более масштабной операции. По словам чиновников, Иран все больше соглашается с точкой зрения американской стороны, хотя сначала отрицал ее.
Контекст
Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке последовал за гибелью в Тегеране Исмаила Хании и ликвидацией в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра.
Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за произошедшее на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.
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