Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль

Иран может пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль в ответ на убийство председателя политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Детали

Отмечается, что США все еще ожидают от Ирана реакции на убийство Хании, однако не считают, что в ближайшее время тот осуществит атаку на Израиль, поскольку Тегеран пересмотрел свой первоначальный план ответа.

Два представителя американской администрации высокого ранга рассказали, что Вашингтон предупредил Тегеран о том, что масштабный удар лишь усилит напряженность и создаст риск прямой конфронтации между сторонами. Они уточнили, что США также призвали Иран пересмотреть реакцию на гибель Хании и не рассматривать ее как часть более масштабной операции. По словам чиновников, Иран все больше соглашается с точкой зрения американской стороны, хотя сначала отрицал ее.

Контекст

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке последовал за гибелью в Тегеране Исмаила Хании и ликвидацией в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра.

Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за произошедшее на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.

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