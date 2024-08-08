Иран отреагирует на убийство лидера ХАМАС "в нужное время" - глава МИД

Тегеран все больше разделяет точку зрения Вашингтона, о необходимости пересмотреть свою реакцию на взрыв, в результате которого погиб лидер ХАМАС Исмаил Хание.

Пишет УНН со ссылкой на Politico и Euronews.

Детали

Иран, возможно воздержится от атаки на Израиль в ближайшее время.

Администрация Байдена продвигает по дипломатическим каналам, привлекая своих союзников на Ближнем Востоке, призыв к Тегерану о пересмотре решения о военном нападении на Израиль.

После напряженной дипломатии в период экстренного заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) и международной конференции с постоянной делегацией в ООН, Иран сделал заявление.

Тегеран ответит на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в "нужное время и соответствующим образом". Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Бакери Али Багери Кани.

Тем временем официальные лица США все еще работают над посредничеством в соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В прошлом месяце официальные лица сообщили журналистам, что они чувствовали, что они были ближе всего к завершению пакта, чем когда-либо. Однако в последние недели переговоры замедлились после визита премьер-министра Израиля Нетаньяху в Вашингтон и его выступления в Конгрессе 24 июля, а также после ответных ударов между Израилем и Хезболлой.

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