CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

Движение "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

"Как сообщили CNN два источника, знакомые с разведданными, все больше кажется, что "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от того, какие могут быть намерения у Ирана. Один из источников заявил, что ливанская группировка продвигается быстрее, чем Иран, в своих планах и надеется нанести удар по Израилю в ближайшие дни", - сообщает телеканал.

Несколько чиновников сообщили телеканалу, что Иран, по-видимому, еще продумывает планы своих действий в отношении Израиля. Неназванный американский военный чиновник считает, что Иран сделал некоторые приготовления, но не все из тех, что США ожидали увидеть перед возможным серьезным нападением на Израиль.

Контекст

Ранее лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр.

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