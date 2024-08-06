Израильская армия сообщила об убийстве командира сил Радван 'Хезболлы' Али Джамаль Альдин Джавада. Атака была осуществлена авиаударом по движущемуся автомобилю, также ЦАХАЛ атаковал военные объекты 'Хезболлы' на юге Ливана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке, целью которой был командир сил Радван ливанской группировки Хезболла Али Джамаль Альдин Джавад. В сообщении израильской армии говорится о том, что "его ликвидация значительно снижает возможности" "Хезболлы" по осуществлению террористической деятельности. К сообщению пресс-службы Цахала прикреплено видео атаки, передает УНН.
Детали
На нем запечатлено, как израильская армия наносит авиаудар по машине, находящейся в движении. На ролике также видно последующий взрыв. Ливанские СМИ не сообщали подробностей о смерти командира Хезболлы.
ВВС Израиля также нанесли удар по военным объектам "Хезболлы" в районе Кфаркела на юге Ливана, следует из сообщения ЦАХАЛа.
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію міністра економіки ХАМАС у секторі Гази5 августа 2024, 11:49 • 13005 просмотров