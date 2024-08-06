Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке, целью которой был командир сил Радван ливанской группировки Хезболла Али Джамаль Альдин Джавад. В сообщении израильской армии говорится о том, что "его ликвидация значительно снижает возможности" "Хезболлы" по осуществлению террористической деятельности. К сообщению пресс-службы Цахала прикреплено видео атаки, передает УНН.

Детали

На нем запечатлено, как израильская армия наносит авиаудар по машине, находящейся в движении. На ролике также видно последующий взрыв. Ливанские СМИ не сообщали подробностей о смерти командира Хезболлы.

ВВС Израиля также нанесли удар по военным объектам "Хезболлы" в районе Кфаркела на юге Ливана, следует из сообщения ЦАХАЛа.

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