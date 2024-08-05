Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник о ликвидации министра экономики ХАМАС в секторе Газа Абеда Аль-Зери, пишет УНН.

Детали

«Вчера (воскресенье) по указанию разведки Армии обороны Израиля ликвидировали Абеда Аль-Зери, террористического оперативника в производственном отделе военного крыла ХАМАС, который также занимал должность министра экономики ХАМАС в секторе Газа», - сообщили в ЦАХАЛ.

Там указали, что производственный отдел занимается «расширением возможностей ХАМАС в области вооружений, в частности путем обмена информацией с другими террористическими организациями по всему Ближнему Востоку».

"Аль-Зери играл важную роль в руководстве усилиями ХАМАС по захвату контроля над гуманитарной помощью, поступающей в сектор Газа, и в управлении контролируемыми ХАМАС рынками. Кроме того, он отвечал за распределение топлива, газа и средств для террористических целей", - отметили в ЦАХАЛ.

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