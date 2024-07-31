Япония поможет США производить авиационные радиолокационные ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. Об этом пишет Air and Space Forces, передает УНН.

Детали

Главным производителем ракет AIM-120 AMRAAM станет японская компания Mitsubishi Heavy Industries, которая уже имеет многолетний опыт разработки и производства авиационного вооружения.

Чтобы нивелировать зависимость от американских компонентов, компания приобрела лицензию, чтобы осуществлять полный и самостоятельный цикл производства ракет.

Американскую ракету будут производить параллельно с японской Type 99B, а также улучшенным ее вариантом, который планируется закупать в рамках заказа на 2025 год.

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Дополнение

Детали условия продажи лицензии на производство неизвестны, но, как отмечают японские СМИ, потенциально ракета будет экспортироваться в США, чтобы обеспечить бесперебойную передачу Украине ракет этого типа со складов ВС США.

Кроме того, Япония начнет использовать ракеты AIM-120C-7 в рамках временного решения на американских самолетах F-35A/B, поскольку процесс интеграции японского вооружения несколько затягивается.

Справочно

Американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Напомним,

Соединенные Штаты и Япония подписали контракт о совместной разработке гиперзвукового перехватчика ракет в течение следующих 10 лет, причем Япония выделила 480 миллионов долларов на этот проект в своем бюджете на 2024 год.