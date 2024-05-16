США та Японія планують створити перехоплювач гіперзвукових ракет
Київ • УНН
Сполучені Штати і Японія підписали контракт про спільну розробку гіперзвукового перехоплювача ракет протягом наступних 10 років, причому Японія виділила 480 мільйонів доларів на цей проект у своєму бюджеті на 2024 рік.
США та Японія планують створити перехоплювач, здатний збивати гіперзвукові ракети. Робота над цим проектом розрахована на десять років – відповідно до контракту, підписаного двома країнами. Про це пише Kyodo, передає УНН.
Деталі
Уряд Японії вже включив 480 мільйонів доларів до свого бюджету на 2024 рік.
Гіперзвукові ракети летять зі швидкістю, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку, і мають нестандартні траєкторії, що ускладнює їх перехоплення.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда обіцяв подвоїти витрати на оборону до рівня НАТО – двох відсотків ВВП – до 2027 року.
США та Японія створять ракету проти гіперзвукової зброї03.05.24, 06:51 • 46401 перегляд