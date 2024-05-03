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США та Японія створять ракету проти гіперзвукової зброї

США та Японія створять ракету проти гіперзвукової зброї

Київ • УНН

 • 46401 перегляди

США і Японія спільно розроблять нову систему протиракетної оборони вартістю близько 3 мільярдів доларів для перехоплення гіперзвукової зброї до 2030 року.

Сполучені Штати Америки та Японія в рамках спільної розробки нової ракети для перехоплення гіперзвукової зброї витратить близько 3 мільярдів доларів. Про це повідомило японське агентство Kyodo із посиланням на представника департаменту протиракетної оборони Пентагону, передає УНН.

Деталі

За інформацією джерела, близько одного мільярда доларів із зазначеної суми Японія виділить на проект плануючого перехоплювача.

Ракета, створення якої планується завершити до 2030 року, стане другою спільною розробкою США та Японії у сфері протиракетної оборони після створення SM-3 Block2A, призначеної для перехоплення балістичних ракет.

Передбачається, що нова ракета має перехоплювати гіперзвукову мету на етапі планування повітря. Новим озброєнням оснастять військові кораблі ВМС США та есмінці японських Військово-морських сил.

Велика Британія планує створити власну гіперзвукову ракету до 2030 року28.04.24, 21:26 • 45035 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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