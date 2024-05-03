США та Японія створять ракету проти гіперзвукової зброї
Київ • УНН
США і Японія спільно розроблять нову систему протиракетної оборони вартістю близько 3 мільярдів доларів для перехоплення гіперзвукової зброї до 2030 року.
Сполучені Штати Америки та Японія в рамках спільної розробки нової ракети для перехоплення гіперзвукової зброї витратить близько 3 мільярдів доларів. Про це повідомило японське агентство Kyodo із посиланням на представника департаменту протиракетної оборони Пентагону, передає УНН.
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За інформацією джерела, близько одного мільярда доларів із зазначеної суми Японія виділить на проект плануючого перехоплювача.
Ракета, створення якої планується завершити до 2030 року, стане другою спільною розробкою США та Японії у сфері протиракетної оборони після створення SM-3 Block2A, призначеної для перехоплення балістичних ракет.
Передбачається, що нова ракета має перехоплювати гіперзвукову мету на етапі планування повітря. Новим озброєнням оснастять військові кораблі ВМС США та есмінці японських Військово-морських сил.
Велика Британія планує створити власну гіперзвукову ракету до 2030 року28.04.24, 21:26 • 45035 переглядiв