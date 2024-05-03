США и Япония создадут ракету против гиперзвукового оружия
Киев • УНН
США и Япония совместно разработают новую систему противоракетной обороны стоимостью около 3 миллиардов долларов для перехвата гиперзвукового оружия к 2030 году.
Соединенные Штаты Америки и Япония в рамках совместной разработки новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия потратит около 3 миллиардов долларов. Об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на представителя департамента противоракетной обороны Пентагона, передает УНН.
Детали
По информации источника, около одного миллиарда долларов из указанной суммы Япония выделит на проект планирующего перехватчика.
Ракета, создание которой планируется завершить к 2030 году, станет второй совместной разработкой США и Японии в сфере противоракетной обороны после создания SM-3 Block2A, предназначенной для перехвата баллистических ракет.
Предполагается, что новая ракета должна перехватывать гиперзвуковую цель на этапе планирования воздуха. Новым вооружением оснастят военные корабли ВМС США и эсминцы японских Военно-морских сил.
Великобритания планирует создать собвственную гиперзвуковую ракету к 2030 году28 апреля 2024, 18:26 • 43794 просмотра
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