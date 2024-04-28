Великобритания планирует создать собвственную гиперзвуковую ракету к 2030 году

Как стало известно The Telegraph, Великобритания планирует вооружить свою армию собственной гиперзвуковой крылатой ракетой к концу десятилетия, передает УНН.

Министерство обороны Великобритании настаивает на том, чтобы новое оружие было спроектировано и изготовлено полностью в Великобритании, и, как предполагается, установило крайний срок для его поступления на вооружение - 2030 год.

Как сообщает The Telegraph, премьер-министр Риши Сунак определил этот проект как одно из направлений запланированного увеличения оборонного бюджета на 75 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих шести лет.

Как сообщает издание, источник в министерстве обороны заявил: "Подобные передовые проекты возможны только благодаря новым огромным инвестициям, которые правительство сделало на этой неделе в оборонные инновации.

Предполагается, что планы по запуску ракеты все еще находятся на ранней стадии, и пока не принято решение о том, будет ли она запущена с суши, моря или воздуха.

Сообщатся, что конца прошлого года Минобороны Британии создало консорциум из примерно 80 компаний для разработки возможных проектов. Рамочное соглашение по гиперзвуковым технологиям и развитию возможностей было запущено в декабре 2023 года в рамках так называемой "национальной миссии".