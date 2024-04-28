Велика Британія планує створити власну гіперзвукову ракету до 2030 року
Київ • УНН
Велика Британія планує розробити і розгорнути власну гіперзвукову крилату ракету до 2030 року в рамках збільшення витрат на оборону, про яке оголосив прем'єр-міністр Ріші Сунак.
Як стало відомо The Telegraph, Велика Британія планує озброїти свою армію власною гіперзвуковою крилатою ракетою до кінця десятиліття, передає УНН.
Міністерство оборони Великої Британії наполягає на тому, щоб нова зброя була спроектована і виготовлена повністю у Великій Британії, і, як передбачається, встановило крайній термін для її надходження на озброєння - 2030 рік.
Як повідомляє The Telegraph, прем'єр-міністр Ріші Сунак визначив цей проєкт як один із напрямів запланованого збільшення оборонного бюджету на 75 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступних шести років.
Як повідомляє видання, джерело в міністерстві оборони заявило: "Такі передові проєкти можливі тільки завдяки новим величезним інвестиціям, які уряд зробив цього тижня в оборонні інновації.
Передбачається, що плани із запуску ракети все ще перебувають на ранній стадії, і поки що не ухвалено рішення про те, чи буде вона запущена із суші, моря або повітря.
Повідомляється, що наприкінці минулого року Міноборони Британії створило консорціум із приблизно 80 компаній для розробки можливих проєктів. Рамкову угоду щодо гіперзвукових технологій і розвитку можливостей було запущено в грудні 2023 року в рамках так званої "національної місії".