США и Япония планируют создать перехватчик гиперзвуковых ракет

США и Япония планируют создать перехватчик, способный сбивать гиперзвуковые ракеты. Работа над этим проектом рассчитана на десять лет - в соответствии с контрактом, подписанным двумя странами. Об этом пишет Kyodo, передает УНН.

Детали

Правительство Японии уже включило 480 миллионов долларов в свой бюджет на 2024 год.

Гиперзвуковые ракеты летят со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, и имеют нестандартные траектории, что затрудняет их перехват.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обещал удвоить расходы на оборону до уровня НАТО - двух процентов ВВП - до 2027 года.

США и Япония создадут ракету против гиперзвукового оружия