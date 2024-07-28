Главы оборонных ведомств Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии подписали документ о Трехсторонней рамочной программе сотрудничества в области безопасности, таким образом укрепляя свою неизменную приверженность трехстороннему сотрудничеству в области безопасности против угроз со стороны Северной Кореи. Об этом сообщило министерство обороны Сеула, передает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и его коллеги из США и Японии, Ллойд Остин и Минору Кихара, подписали в Токио Меморандум о сотрудничестве по рамкам на фоне углубления сотрудничества в области безопасности в ответ на постоянные ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи и ее военную интеграцию с россией.

По информации Министерства обороны Южной Кореи, документ должен обеспечить условия для трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности на постоянной основе, определяет направление и принципы для политических консультаций на высоком уровне, обмена информацией и совместных учений.

Ожидается, что три страны усилят сотрудничество для эффективного функционирования системы обмена данными о северокорейских ракетах в режиме реального времени и будут регулярно проводить совместные учения, в том числе многонациональные Freedom Edge.

Южная Корея предложила разработать совместный документ во время трехсторонней встречи по вопросам безопасности в феврале. Главы оборонных ведомств трех стран планируют встретиться в Сеуле в следующем году.

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