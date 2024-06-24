США, Южная Корея и Япония осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и россией, в частности поставки оружия из КНДР в россию. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте Госдепартамента США, передает УНН.

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Отмечается, что развитие партнерства между КНДР и россией должно вызывать серьезное беспокойство у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, а также тех, кто поддерживает народ Украины, который защищает свою свободу и независимость от жестокой агрессии россии.

Отмечается, что подписание КНДР и россией Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время визита российского лидера путина в Пхеньян 19 июня свидетельствует об усилении военного сотрудничества. Страны осуждают поставки оружия из Северной Кореи в россию, поскольку это продлевает страдания украинского народа, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и угрожает стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе.

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония подтверждают свое намерение и дальше укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, чтобы противостоять угрозам, которые КНДР представляет для региональной и глобальной безопасности, и предотвращать эскалацию ситуации - говорится в сообщении.

Также США подтвердили свои обязательства по защите Южной Кореи и Японии.

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Соединенные Штаты, Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам.

Напомним

18 июня путин впервые с 2000 года посетил Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном. Они подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в котором подчеркнули стремление к расширению экономического и военного сотрудничества.

Представитель администрации президента США Джон Кирби заявлял, что в США обеспокоены углублением отношений этих двух стран, в частности относительно того, как это повлияет на войну в Украине и безопасность на Корейском полуострове. Отмечалось, что визит путина в Северную Корею углубит военные связи между двумя странами вопреки резолюциям ООН.

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