В зависимости от того, как Россия будет сотрудничать с КНДР, Сеул может пересмотреть вопрос о передаче Украине летальной военной помощи. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин, пишет Yonhap, передает УНН.

Детали

Чиновник подтвердил, что Сеул пересмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент рф Владимир Путин подписали договор о взаимной обороне в случае войны.

Существуют различные варианты предоставления оружия, и наша позиция в отношении последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия подойдет к ситуации в будущем - заявивши Чан Хо Чжин.

путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

Дополнение

Источники издания в правительстве добавляют, что среди рассматриваемых потенциальных вооружений – 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы противовоздушной обороны, которые нужны Украине.

Впрочем, в публичных заявлениях официальные лица Сеула сохраняют неопределенность относительно типов оружия, которое могут передать Украине. Вероятно, таким образом Сеул стремится давить на москву, чтобы она получила от передачи ключевых военных технологий Пхеньяну.

Контекст

До сих пор Южная Корея оказывала Киеву только нелетальную помощь. Согласно закону о внешней торговле, страна не может экспортировать оружие, кроме как в "мирных целях".

Напомним

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сок предупредил, что Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к поставкам баллистических ракет малой дальности для ударов по Украине.