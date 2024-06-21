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У Південній Кореї пояснили, від чого залежить рішення Сеулу щодо передачі Україні зброї

Київ • УНН

 • 29256 перегляди

Залежно від співпраці рф з КНДР, Південна Корея може переглянути питання про постачання летального військового обладнання Україні.

У Південній Кореї пояснили, від чого залежить рішення Сеулу щодо передачі Україні зброї

Залежно від того, як росія співпрацюватиме з КНДР, Сеул може переглянути питання щодо передачі Україні летальної військової допомоги. Про це заявив радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин, пише Yonhap, передає УНН.

Деталі

Посадовець підтвердив, що Сеул перегляне можливість постачання зброї Україні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент рф володимир путін підписали договір про взаємну оборону в разі війни.

Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія підійде до ситуації в майбутньому

- заявив Чан Хо Чжин.

путін пригрозив Південній Кореї через можливе постачання зброї Україні21.06.24, 08:56 • 64613 переглядiв

Доповнення

Джерела видання в уряді додають, що серед потенційних озброєнь, які розглядаються, – 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні.

А втім, в  публічних заявах офіційні особи Сеула зберігають невизначеність щодо типів зброї, яку можуть передати Україні. Ймовірно, таким чином Сеул прагне тиснути на москву, аби вона утрималася від передачі ключових військових технологій Пхеньяну.

Контекст

Досі Південна Корея надавала Києву тільки нелетальну допомогу. Відповідно до закону про зовнішню торгівлю, країна не може експортувати зброю, окрім як у "мирних цілях".

Нагадаємо

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік попередив, що Північна Корея може продати росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до поставок балістичних ракет малої дальності для ударів по Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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