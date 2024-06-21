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путін пригрозив Південній Кореї через можливе постачання зброї Україні

Київ • УНН

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путін застеріг Південну Корею від поставок летальної зброї Україні, назвавши це "великою помилкою", яка спричинить за собою наслідки.

путін пригрозив Південній Кореї через можливе постачання зброї Україні

Президент росії володимир путін у четвер, 20 червня, попередив Південну Корею, що відправлення летальної зброї в Україну було б "великою помилкою". Раніше Сеул повідомив, що розгляне можливість озброєння Києва. Про це УНН повідомляє із посиланням на Politico. 

"Якщо Південна Корея поставить зброю Україні, відповідь їй не сподобається. Я сподіваюся, що вони цього не зроблять, це буде великою помилкою", - сказав путін на прес-конференції у В'єтнамі, де він перебуває з дводенним державним візитом. 

Його слова пролунали після того, як Сеул заявив, що розгляне можливість  постачання зброї в Україну у відповідь на підписання росією і Північною Кореєю пакту про взаємну оборону в середу, 19 червня.

Доповнення

Досі Південна Корея надавала Києву тільки нелетальну допомогу. Відповідно до закону про зовнішню торгівлю, країна не може експортувати зброю, окрім як у "мирних цілях".

Як зазначає видання, якщо Сеул поставить Києву зброю безпосередньо, це стане радикальною зміною в багаторічній політиці країни, згідно з якою вона експортує зброю тільки в мирний час - хоча її боєприпаси потрапляли в Україну через треті країни, такі як США.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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