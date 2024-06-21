путін пригрозив Південній Кореї через можливе постачання зброї Україні
Київ • УНН
путін застеріг Південну Корею від поставок летальної зброї Україні, назвавши це "великою помилкою", яка спричинить за собою наслідки.
Президент росії володимир путін у четвер, 20 червня, попередив Південну Корею, що відправлення летальної зброї в Україну було б "великою помилкою". Раніше Сеул повідомив, що розгляне можливість озброєння Києва. Про це УНН повідомляє із посиланням на Politico.
"Якщо Південна Корея поставить зброю Україні, відповідь їй не сподобається. Я сподіваюся, що вони цього не зроблять, це буде великою помилкою", - сказав путін на прес-конференції у В'єтнамі, де він перебуває з дводенним державним візитом.
Його слова пролунали після того, як Сеул заявив, що розгляне можливість постачання зброї в Україну у відповідь на підписання росією і Північною Кореєю пакту про взаємну оборону в середу, 19 червня.
Доповнення
Досі Південна Корея надавала Києву тільки нелетальну допомогу. Відповідно до закону про зовнішню торгівлю, країна не може експортувати зброю, окрім як у "мирних цілях".
Як зазначає видання, якщо Сеул поставить Києву зброю безпосередньо, це стане радикальною зміною в багаторічній політиці країни, згідно з якою вона експортує зброю тільки в мирний час - хоча її боєприпаси потрапляли в Україну через треті країни, такі як США.