Президент россии владимир путин в четверг, 20 июня, предупредил Южную Корею, что отправление летального оружия в Украину было бы "большой ошибкой". Ранее Сеул сообщил, что рассмотрит возможность вооружения Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

""Если Южная Корея поставит оружие Украине, ответ ей не понравится. Я надеюсь, что они этого не сделают, это будет большой ошибкой", - сказал путин на пресс-конференции во Вьетнаме, где он находится с двухдневным государственным визитом.

Его слова прозвучали после того, как Сеул заявил, что рассмотрит возможность поставки оружия в Украину в ответ на подписание россией и Северной Кореей пакта о взаимной обороне в среду, 19 июня.

Дополнение

До сих пор Южная Корея оказывала Киеву только нелетальную помощь. Согласно закону о внешней торговле, страна не может экспортировать оружие, кроме как в "мирных целях".

Как отмечает издание, если Сеул поставит Киеву оружие напрямую, это станет радикальным изменением в многолетней политике страны, согласно которой она экспортирует оружие только в мирное время - хотя ее боеприпасы попадали в Украину через третьи страны, такие как США.