США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та рф

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 2264 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 62243 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 151280 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 145992 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 122389 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132850 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84946 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93130 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98741 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89682 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 20497 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 43691 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16946 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 22724 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11091 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 145992 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 221200 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371155 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 307060 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415328 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 750 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11165 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31012 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27891 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 122389 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та рф

Київ • УНН

 • 16162 перегляди

Сполучені Штати, Південна Корея і Японія засудили поглиблення військового співробітництва між Північною Кореєю і росією. Вони підкреслили, що постачання північнокорейської зброї до росії порушує резолюції ООН, загрожує стабільності в північно-східній Азії і Європі, а також продовжує страждання українського народу.

США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та рф

США, Південна Корея та Японія засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР та росією, зокрема поставки зброї з КНДР до росії. Про це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікований на сайті Держдепартаменту США, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що розвиток партнерства між КНДР і росією повинен викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейському півострові, а також тих, хто підтримує народ України, який захищає свою свободу та незалежність від жорстокої агресії росії.

Зазначається, що підписання КНДР і росією договору про всеосяжне стратегічне партнерство під час візиту російського лідера путіна до Пхеньяна 19 червня свідчить про посилення військової співпраці. Країни засуджують поставки зброї з Північної Кореї до росії, оскільки це продовжує страждання українського народу, порушує резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі.

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія підтверджують свій намір і надалі зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки, щоб протистояти загрозам, які представляє КНДР для регіональної та глобальної безпеки, і запобігати ескалації ситуації

- йдеться у повідомленні.

Також США підтвердили свої зобов’язання щодо захисту Південної Кореї та Японії.

Японія, Південна Корея та Китай домовилися продовжити денуклеаризацію Північної Кореї27.05.24, 17:53 • 21171 перегляд

Сполучені Штати, Корея та Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації та повернутися до переговорів.

Нагадаємо

18 червня путін вперше з 2000 року відвідав Пхеньян, де зустрівся з Кім Чен Ином. Вони підписали угоду про стратегічне партнерство, в якій підкреслили прагнення до розширення економічного і військового співробітництва.

Представник адміністрації президента США Джон Кірбі заявляв, що у США занепокоєні поглибленням відносин цих двох країн, зокрема щодо того, як це вплине на війну в Україні та безпеку на Корейському півострові. Зазначалося, що візит путіна до Північної Кореї поглибить військові зв'язки між двома країнами всупереч резолюціям ООН.

У Південній Кореї пояснили, від чого залежить рішення Сеулу щодо передачі Україні зброї 21.06.24, 16:59 • 29256 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76