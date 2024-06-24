США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та рф
Київ • УНН
Сполучені Штати, Південна Корея і Японія засудили поглиблення військового співробітництва між Північною Кореєю і росією. Вони підкреслили, що постачання північнокорейської зброї до росії порушує резолюції ООН, загрожує стабільності в північно-східній Азії і Європі, а також продовжує страждання українського народу.
США, Південна Корея та Японія засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР та росією, зокрема поставки зброї з КНДР до росії. Про це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікований на сайті Держдепартаменту США, передає УНН.
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Зазначається, що розвиток партнерства між КНДР і росією повинен викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейському півострові, а також тих, хто підтримує народ України, який захищає свою свободу та незалежність від жорстокої агресії росії.
Зазначається, що підписання КНДР і росією договору про всеосяжне стратегічне партнерство під час візиту російського лідера путіна до Пхеньяна 19 червня свідчить про посилення військової співпраці. Країни засуджують поставки зброї з Північної Кореї до росії, оскільки це продовжує страждання українського народу, порушує резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі.
Сполучені Штати, Південна Корея та Японія підтверджують свій намір і надалі зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки, щоб протистояти загрозам, які представляє КНДР для регіональної та глобальної безпеки, і запобігати ескалації ситуації
Також США підтвердили свої зобов’язання щодо захисту Південної Кореї та Японії.
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Сполучені Штати, Корея та Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації та повернутися до переговорів.
Нагадаємо
18 червня путін вперше з 2000 року відвідав Пхеньян, де зустрівся з Кім Чен Ином. Вони підписали угоду про стратегічне партнерство, в якій підкреслили прагнення до розширення економічного і військового співробітництва.
Представник адміністрації президента США Джон Кірбі заявляв, що у США занепокоєні поглибленням відносин цих двох країн, зокрема щодо того, як це вплине на війну в Україні та безпеку на Корейському півострові. Зазначалося, що візит путіна до Північної Кореї поглибить військові зв'язки між двома країнами всупереч резолюціям ООН.
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