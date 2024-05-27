Японія, Південна Корея та Китай домовилися продовжити денуклеаризацію Північної Кореї
Київ • УНН
На тристоронньому саміті Японія, Південна Корея і Китай підтвердили важливість денуклеаризації Північної Кореї і домовилися продовжувати зусилля з політичного врегулювання проблеми Корейського півострова.
На тристоронньому саміті в понеділок Японія, Південна Корея та Китай підтвердили важливість денуклеаризації Північної Кореї. Про це УНН пише з посиланням на Kyodo News.
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За підсумками трьостороннього саміту, у спільній заяві для преси лідери трьох країн-учасниць заявили, що стабільність на Корейському півострові відповідає їх "спільним інтересам".
У заяві не згадується про прихильність "повній денуклеаризації Корейського півострова", як було погоджено на попередньому саміті в грудні 2019 року в південно-західному китайському місті Ченду. Там йдеться лише про підтвердження позиції щодо регіонального миру і стабільності, денуклеаризації Корейського півострова.
Погоджуємося продовжувати докладати позитивних зусиль для політичного врегулювання питання Корейського півострова
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У заяві за підсумками саміту також сказано, що усі країни-учасниці підтвердили "відданість цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй і міжнародному порядку, заснованому на верховенстві права і міжнародному законодавстві". Видання додає, що цей параграф очевидно, пов'язаний із діями росії.
У понеділок лідери Південної Кореї, Китаю та Японії обговорять відновлення співпраці на тристоронньому саміті, першому з 2019 року23.05.24, 11:23 • 59500 переглядiв