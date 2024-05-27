Лідери Китаю, Японії та Південної Кореї зустрінуться на перших за 4 роки тристоронніх переговорах
Київ • УНН
Лідери Китаю, Японії та Південної Кореї зустрілися в Сеулі на перших за чотири роки тристоронніх переговорах, щоб відновити діалог з питань торгівлі, безпеки, економіки, науки, технологій, міжлюдських обмінів, охорони здоров'я та старіння.
Лідери Китаю, Японії та Південної Кореї зустрінуться в понеділок у Сеулі для перших за чотири роки тристоронніх переговорів, які намагатимуться відновити діалоги щодо торгівлі та безпеки. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда приймуть спільну заяву щодо шести сфер, включаючи економіку та торгівлю, науку та технології, обміни між людьми та здоров'я та старіння населення, Сеул сказали чиновники.
Саміт відбудеться через день після того, як лідери зустрілися окремо для двосторонніх переговорів один з одним.
Під час цих зустрічей Лі та Юн погодилися на дипломатичний діалог і діалог з питань безпеки та відновили переговори про вільну торгівлю, тоді як Кісіда та прем’єр-міністр Китаю обговорили питання Тайваню та домовилися провести новий раунд двостороннього економічного діалогу на високому рівні.
Юн також звернувся до Китаю зіграти конструктивну роль зі своїми партнерами в Північній Кореї, яка розширює свою ядерну зброю і ракетний арсенал всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.
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