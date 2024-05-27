Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  151205 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  150903 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161260 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  141152 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125453 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116609 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  108059 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101901 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретились в Сеуле на первых за четыре года трехсторонних переговорах, чтобы возобновить диалог по вопросам торговли, безопасности, экономики, науки, технологий, межчеловеческих обменов, здравоохранения и старения.

Экономика •   •  2491 просмотра
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым

53-летний посол Франции в Шри-Ланке Жан-Франсуа Пакте был найден мертвым в своей официальной резиденции, подозревается, что он умер от остановки сердца, местная полиция проводит расследование и планирует провести вскрытие.

Здоровье •   •  2473 просмотра
Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым

Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы

Гитанас Науседа был переизбран на второй срок на пост президента Литвы, и Владимир Зеленский поздравил его с победой.

политика •   •  2941 просмотра
Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы

КНДР планирует запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня

Северная Корея уведомила Японию о планах запуска спутника в период с 27 мая по 4 июня в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон.

политика •   •  4141 просмотра
КНДР планирует запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня

Президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов

Президент Литвы Гитанас Науседа переизбрался на второй срок, набрав 75% голосов во втором туре президентских выборов.

политика •   •  4970 просмотра
Президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов

Армия Израиля заявила о ликвидации в Рафахе главы штаба ХАМАС

Израильская армия объявила о ликвидации главы штаб-квартиры ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Ясина Рабиа и высокопоставленного представителя ХАМАС Халеда Нагара в результате авиаудара в Рафахе, сектор Газа.

Война •   •  5975 просмотра
Армия Израиля заявила о ликвидации в Рафахе главы штаба ХАМАС

Премьер Италии высказалась против ударов по России западным оружием

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони высказался против использования западного оружия, предоставленного Украине, для нанесения ударов по целям в России, не согласившись с предложением Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие удары.

Война •   •  5863 просмотра
Премьер Италии высказалась против ударов по России западным оружием

Макрон: европейская демократия никогда не имела столько врагов внутри и снаружи

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Европа сталкивается с многочисленными внутренними и внешними угрозами, что делает этот момент экзистенциальным, когда европейская демократия может погибнуть.

Война •   •  6533 просмотра
Макрон: европейская демократия никогда не имела столько врагов внутри и снаружи

Зеленский планирует рабочий визит в Испанию на следующей неделе - Reuters

Президент Владимир Зеленский планирует на следующей неделе совершить рабочий визит в Испанию, где встретится с испанским премьер-министром Педро Санчесом и королем Фелипе VI в Мадриде.

Война •   •  7085 просмотра
Зеленский планирует рабочий визит в Испанию на следующей неделе - Reuters

В Киеве установят 6 мини-ТЭЦ

Киевский городской совет утвердил концепцию установки 6 мини-ТЭЦ мощностью 20-324 МВт по всему городу, чтобы повысить устойчивость и автономность энергоснабжения Киева для до 300 000 жителей во время и после войны.

Экономика •   •  8458 просмотра
В Киеве установят 6 мини-ТЭЦ