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Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретились в Сеуле на первых за четыре года трехсторонних переговорах, чтобы возобновить диалог по вопросам торговли, безопасности, экономики, науки, технологий, межчеловеческих обменов, здравоохранения и старения.
Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым
53-летний посол Франции в Шри-Ланке Жан-Франсуа Пакте был найден мертвым в своей официальной резиденции, подозревается, что он умер от остановки сердца, местная полиция проводит расследование и планирует провести вскрытие.
Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы
Гитанас Науседа был переизбран на второй срок на пост президента Литвы, и Владимир Зеленский поздравил его с победой.
КНДР планирует запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня
Северная Корея уведомила Японию о планах запуска спутника в период с 27 мая по 4 июня в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон.
Президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов
Президент Литвы Гитанас Науседа переизбрался на второй срок, набрав 75% голосов во втором туре президентских выборов.
Армия Израиля заявила о ликвидации в Рафахе главы штаба ХАМАС
Израильская армия объявила о ликвидации главы штаб-квартиры ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Ясина Рабиа и высокопоставленного представителя ХАМАС Халеда Нагара в результате авиаудара в Рафахе, сектор Газа.
Премьер Италии высказалась против ударов по России западным оружием
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони высказался против использования западного оружия, предоставленного Украине, для нанесения ударов по целям в России, не согласившись с предложением Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие удары.
Макрон: европейская демократия никогда не имела столько врагов внутри и снаружи
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Европа сталкивается с многочисленными внутренними и внешними угрозами, что делает этот момент экзистенциальным, когда европейская демократия может погибнуть.
Зеленский планирует рабочий визит в Испанию на следующей неделе - Reuters
Президент Владимир Зеленский планирует на следующей неделе совершить рабочий визит в Испанию, где встретится с испанским премьер-министром Педро Санчесом и королем Фелипе VI в Мадриде.
В Киеве установят 6 мини-ТЭЦ
Киевский городской совет утвердил концепцию установки 6 мини-ТЭЦ мощностью 20-324 МВт по всему городу, чтобы повысить устойчивость и автономность энергоснабжения Киева для до 300 000 жителей во время и после войны.