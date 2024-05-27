Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся в понедельник в Сеуле для первых за четыре года трехсторонних переговоров, которые будут пытаться восстановить диалоги по торговле и безопасности. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Китая Ли Цян, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и премьер-министр Японии Фумио Кисида примут совместное заявление по шести сферам, включая экономику и торговлю, науку и технологии, обмены между людьми и здоровье и старение населения, сказали чиновники Сеула.

Саммит состоится через день после того, как лидеры встретились отдельно для двусторонних переговоров друг с другом.

Во время этих встреч Ли и Юн согласились на дипломатический диалог и диалог по вопросам безопасности и возобновили переговоры о свободной торговле, тогда как Кисида и премьер-министр Китая обсудили вопрос Тайваня и договорились провести новый раунд двустороннего экономического диалога на высоком уровне.

Юн также обратился к Китаю сыграть конструктивную роль со своими партнерами в Северной Корее, которая расширяет свое ядерное оружие и ракетный арсенал вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН.

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