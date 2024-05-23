У понеділок лідери Південної Кореї, Китаю та Японії обговорять відновлення співпраці на тристоронньому саміті, першому з 2019 року
Київ • УНН
Лідери Південної Кореї, Китаю та Японії зустрінуться в понеділок у Сеулі на своєму першому тристоронньому саміті з 2019 року, щоб відродити співпрацю та обговорити регіональні та глобальні проблеми.
Лідери Південної Кореї, Китаю і Японії наступного тижня зустрінуться в Сеулі на своїх перших тристоронніх переговорах з 2019 року. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Лідери Південної Кореї, Китаю та Японії планують обговорити відродження співпраці, повідомив у четвер офіс президента Південної Кореї.
Тристороння зустріч між президентом Південної Кореї Юн Сок Йолом, прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою відбудеться в понеділок у Сеулі, повідомив на прес-конференції Кім Тхе Хьо, заступник директора з національної безпеки Сеула.
Президент Китаю Сі Цзіньпін не буде присутній на зустрічі.
Цей саміт стане поворотним моментом для Кореї, Японії і Китаю, щоб повністю відновити і нормалізувати системи тристороннього співробітництва
Під час тристоронньої зустрічі, за словами Кіма, очікується, що лідери трьох країн обговорять співпрацю з шести запропонованих Південною Кореєю тем - обмін кадрами, зміна клімату, торгівля, охорона здоров'я та старіння населення, технології та катастрофи. Він сказав, що ці дискусії будуть включені до спільної заяви після саміту.
Кім сказав, що три лідери також обговорять невизначені регіональні та міжнародні політичні питання, а також те, як спільно реагувати на глобальну полікризу і сприяти міжнародному миру.
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Перший тристоронній саміт був проведений в 2008 році та мав стати щорічним. Але саміт був призупинений через пандемію COVID-19 і часто ускладнені зв'язки між азіатськими сусідами після останнього саміту в грудні 2019 року в Китаї.
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