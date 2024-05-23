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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В понедельник лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудят возобновление сотрудничества на трехстороннем саммите, первом с 2019 года

В понедельник лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудят возобновление сотрудничества на трехстороннем саммите, первом с 2019 года

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 08:23  •  7221 просмотра

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Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии встретятся в понедельник в Сеуле на своем первом трехстороннем саммите с 2019 года, чтобы возродить сотрудничество и обсудить региональные и глобальные проблемы.

Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии на следующей неделе встретятся в Сеуле на своих первых трехсторонних переговорах с 2019 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии планируют обсудить возрождение сотрудничества, сообщил в четверг офис президента Южной Кореи.

Трехсторонняя встреча между президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлом, премьер-министром Китая Ли Цяном и премьер-министром Японии Фумио Кисидой состоится в понедельник в Сеуле, сообщил на пресс-конференции Ким Тхэ Хё, заместитель директора по национальной безопасности Сеула.

Президент Китая Си Цзиньпин не будет присутствовать на встрече.

Этот саммит станет поворотным моментом для Кореи, Японии и Китая, чтобы полностью восстановить и нормализовать системы трехстороннего сотрудничества

- сказал Ким.

Во время трехсторонней встречи, по словам Кима, ожидается, что лидеры трех стран обсудят сотрудничество по шести предложенным Южной Кореей темам - обмен кадрами, изменение климата, торговля, здравоохранение и старение населения, технологии и катастрофы. Он сказал, что эти дискуссии будут включены в совместное заявление после саммита.

Ким сказал, что три лидера также обсудят неопределенные региональные и международные политические вопросы, а также то, как совместно реагировать на глобальный поликризис и способствовать международному миру.

Добавим

Первый трехсторонний саммит был проведен в 2008 году и должен был стать ежегодным. Но саммит был приостановлен из-за пандемии COVID-19 и часто затрудненных связей между азиатскими соседями после последнего саммита в декабре 2019 года в Китае.

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