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Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"
Байден считает, что "ксенофобия" в Китае, Японии и Индии влияет на замедление экономического роста в этих странах.
США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции
США обвинили Россию в использовании химического оружия хлоропикрина против украинских войск и ввели новые санкции против российских организаций, причастных к программам по разработке химического и биологического оружия.
На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА
россияне планируют завезти на оккупированную Луганщину еще 10 передвижных кинотеатров для проведения массовых мероприятий, согласованных с фсб, пренебрегая при этом восстановительными работами в южном районе Рубежного.
AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием
Ученик был застрелен полицией возле средней школы в Висконсине после сообщения о человеке с оружием, что привело к закрытию местных школ.
россияне усилили атаки на Донетчину: за сутки убили четырех жителей, еще 8 ранили
1 мая российские войска убили 4 мирных жителей и ранили еще 8 в Донецкой области в результате обстрелов.
ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта
БПЛА "Сыч" может путешествовать до 50 км вглубь линии фронта и является устойчивым к радиоэлектронной борьбе, что делает его идеальным для разведывательных миссий на большие расстояния.
В Харьковской области россияне ударили из авиации по 6 населенным пунктам, есть жертвы
В результате российских обстрелов в разных населенных пунктах Харьковской области погибли 4 гражданских лица и по меньшей мере 14 получили ранения, были повреждены жилые дома, административные помещения и транспортные средства.
Дело о штурме Капитолия: Трамп подтвердил, что хотел приехать туда 6 января
Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что хотел бы посетить Капитолий 6 января 2021 года, в день, когда протестующие штурмовали и захватили здание, пытаясь помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года.
На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру
Обломки российских ракет повредили транспортную инфраструктуру в Николаевской области после вражеского ракетного удара, а акватория Очаковской общины также попала под обстрел со стороны россии 1 мая, хотя о жертвах не сообщалось.
ГП "Леса Украины" добавили в список особо важных для экономики
Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" было включено в перечень субъектов хозяйствования, имеющих особое экономическое значение, что позволит улучшить корпоративное управление и привлечь инвестиции для управления его 6,6 миллионами гектаров государственных земель лесного фонда.