Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

Президент США Джо Байден заявил в среду, что "ксенофобия" от Китая до Японии и Индии тормозит их рост и одновременно заявил, что миграция является полезной для экономики США, передает Reuters, сообщает УНН.

Детали

Глава Белого дома Джо Байден заявил в среду, 1 апреля, что "ксенофобия" со стороны Китая, Японии и Индии тормозит экономический рост этих стран. Но президент США отметил, что миграция является полезной для экономики США.

Почему Китай так сильно тормозит экономически, почему Япония имеет проблемы, почему Россия, почему Индия, потому что они ксенофобы. Они не хотят иммигрантов. Одна из причин, почему наша экономика растет, - это благодаря вам и многим другим. Почему? Потому что мы приветствуем иммигрантов. Иммигранты - это то, что делает нас сильными - сказал Байден на мероприятии по сбору средств в Вашингтоне для своей кампании по переизбранию в 2024 году.

Напомним,

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, потенциально ослабляя ограничения на многомиллиардную индустрию.

Дональд Трамп обещает назначить специального прокурора для расследования "многочисленных преступлений" Байдена, если он победит на президентских выборах 2024 года.