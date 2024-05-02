Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
belii-domБелый дом
reutersReuters
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
indiyaИндия
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  65313 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  117077 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  118817 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  116856 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  114221 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101356 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103780 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125388 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120267 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128397 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Новости по теме
Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

  •  6456 просмотра
США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

  •  21106 просмотра
На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

  •  16949 просмотра
AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием

AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием

  •  15308 просмотра
россияне усилили атаки на Донетчину: за сутки убили четырех жителей, еще 8 ранили

россияне усилили атаки на Донетчину: за сутки убили четырех жителей, еще 8 ранили

  •  15211 просмотра
ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта

ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта

  •  18965 просмотра
В Харьковской области россияне ударили из авиации по 6 населенным пунктам, есть жертвы

В Харьковской области россияне ударили из авиации по 6 населенным пунктам, есть жертвы

  •  17691 просмотра
Дело о штурме Капитолия: Трамп подтвердил, что хотел приехать туда 6 января

Дело о штурме Капитолия: Трамп подтвердил, что хотел приехать туда 6 января

  •  15603 просмотра
На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру

На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру

  •  15018 просмотра
ГП "Леса Украины" добавили в список особо важных для экономики

ГП "Леса Украины" добавили в список особо важных для экономики

  •  14416 просмотра

Популярные

2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

  •  87704 просмотра
Посолка США отреагировала на удар по Одессе

Посолка США отреагировала на удар по Одессе

  •  56609 просмотра
"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

  •  87170 просмотра
Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля

Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля

  •  75515 просмотра
Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

  •  78651 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  182983 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  187164 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  201404 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  224524 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  255099 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  255015 просмотра

Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

Байден считает, что "ксенофобия" в Китае, Японии и Индии влияет на замедление экономического роста в этих странах.

Новости Мира •   •  6456 просмотра
Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

США обвинили Россию в использовании химического оружия хлоропикрина против украинских войск и ввели новые санкции против российских организаций, причастных к программам по разработке химического и биологического оружия.

Война •   •  21106 просмотра
США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

россияне планируют завезти на оккупированную Луганщину еще 10 передвижных кинотеатров для проведения массовых мероприятий, согласованных с фсб, пренебрегая при этом восстановительными работами в южном районе Рубежного.

Война •   •  16949 просмотра
На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием

Ученик был застрелен полицией возле средней школы в Висконсине после сообщения о человеке с оружием, что привело к закрытию местных школ.

Новости Мира •   •  15308 просмотра
AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием

россияне усилили атаки на Донетчину: за сутки убили четырех жителей, еще 8 ранили

1 мая российские войска убили 4 мирных жителей и ранили еще 8 в Донецкой области в результате обстрелов.

Война •   •  15211 просмотра
россияне усилили атаки на Донетчину: за сутки убили четырех жителей, еще 8 ранили

ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта

БПЛА "Сыч" может путешествовать до 50 км вглубь линии фронта и является устойчивым к радиоэлектронной борьбе, что делает его идеальным для разведывательных миссий на большие расстояния.

Война •   •  18965 просмотра
ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта

В Харьковской области россияне ударили из авиации по 6 населенным пунктам, есть жертвы

В результате российских обстрелов в разных населенных пунктах Харьковской области погибли 4 гражданских лица и по меньшей мере 14 получили ранения, были повреждены жилые дома, административные помещения и транспортные средства.

Война •   •  17691 просмотра
В Харьковской области россияне ударили из авиации по 6 населенным пунктам, есть жертвы

Дело о штурме Капитолия: Трамп подтвердил, что хотел приехать туда 6 января

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что хотел бы посетить Капитолий 6 января 2021 года, в день, когда протестующие штурмовали и захватили здание, пытаясь помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года.

Новости Мира •   •  15603 просмотра
Дело о штурме Капитолия: Трамп подтвердил, что хотел приехать туда 6 января

На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру

Обломки российских ракет повредили транспортную инфраструктуру в Николаевской области после вражеского ракетного удара, а акватория Очаковской общины также попала под обстрел со стороны россии 1 мая, хотя о жертвах не сообщалось.

Война •   •  15018 просмотра
На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру

ГП "Леса Украины" добавили в список особо важных для экономики

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" было включено в перечень субъектов хозяйствования, имеющих особое экономическое значение, что позволит улучшить корпоративное управление и привлечь инвестиции для управления его 6,6 миллионами гектаров государственных земель лесного фонда.

Экономика •   •  14416 просмотра
ГП "Леса Украины" добавили в список особо важных для экономики