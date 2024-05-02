Байден пов’язав економічні проблеми Китаю, Індії та Японії із "ксенофобією"
Київ • УНН
Байден вважає, що "ксенофобія" в Китаї, Японії та Індії впливає на уповільнення економічного зростання в цих країнах.
Президент США Джо Байден заявив у середу, що "ксенофобія" від Китаю до Японії та Індії гальмує їхнє зростання та водночас заявив, що міграція є корисною для економіки США, передає Reuters, повідомляє УНН.
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Глава Білого дому Джо Байден заявив у середу, 1 квітня, що "ксенофобія" з боку Китаю, Японії та Індії гальмує економічне зростання цих країн. Але президент США зазначив, що о міграція є корисною для економіки США.
Чому Китай так сильно гальмує економічно, чому Японія має проблеми, чому Росія, чому Індія, тому що вони ксенофоби. Вони не хочуть іммігрантів. Одна з причин, чому наша економіка зростає, — це завдяки вам і багатьом іншим. Чому? Тому що ми вітаємо іммігрантів Іммігранти — це те, що робить нас сильними
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