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Байден пов’язав економічні проблеми Китаю, Індії та Японії із "ксенофобією"

Байден пов’язав економічні проблеми Китаю, Індії та Японії із "ксенофобією"

Київ • УНН

 • 17236 перегляди

Байден вважає, що "ксенофобія" в Китаї, Японії та Індії впливає на уповільнення економічного зростання в цих країнах.

Президент США Джо Байден заявив у середу, що "ксенофобія" від Китаю до Японії та Індії гальмує їхнє зростання та водночас заявив, що міграція є корисною для економіки США, передає Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Глава Білого дому Джо Байден заявив у середу, 1 квітня, що "ксенофобія" з боку Китаю, Японії та Індії гальмує економічне зростання цих країн. Але президент США зазначив, що о міграція є корисною для економіки США.

Чому Китай так сильно гальмує економічно, чому Японія має проблеми, чому Росія, чому Індія, тому що вони ксенофоби. Вони не хочуть іммігрантів. Одна з причин, чому наша економіка зростає, — це завдяки вам і багатьом іншим. Чому? Тому що ми вітаємо іммігрантів Іммігранти — це те, що робить нас сильними

- сказав Байден на заході зі збору коштів у Вашингтоні для своєї кампанії з переобрання у 2024 році.

Нагадаємо

Адміністрація Байдена прагне перекласифікувати марихуану як менш небезпечний наркотик, потенційно послаблюючи обмеження на багатомільярдну індустрію.

Дональд Трамп обіцяє призначити спеціального прокурора для розслідування "численних злочинів" Байдена, якщо він переможе на президентських виборах 2024 року.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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