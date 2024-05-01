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У разі свого обрання Трамп обіцяє "спеціального прокурора" для переслідування Байдена

У разі свого обрання Трамп обіцяє "спеціального прокурора" для переслідування Байдена

Київ • УНН

 • 18959 перегляди

Дональд Трамп обіцяє призначити спеціального прокурора для розслідування "численних злочинів" Байдена, якщо він переможе на президентських виборах 2024 року.

У нещодавньому інтерв'ю журналу Time, кандидат на пост президента США Дональд Трамп попередив, що діючий глава Білого дому Джо Байден, а також його родина можуть зіткнутися з кількома кримінальними переслідуваннями, - у разі, якщо Трамп досягне перемоги на виборах, передає УНН.

Деталі

У широкомасштабному інтерв’ю журналу Time, Дональд Трамп прямо заявив, що призначить спеціального прокурора для розслідування справи Байденів, якщо він виграє переобрання в листопаді.  Колишній президент США заявив, що був занадто добрим під час свого першого терміну. І що він не допустить цієї помилки знову, якщо буде переобраний у листопаді наступного року.

На запитання, чи має він намір "переслідувати" Байденів, якщо виграє другий термін у Білому домі, Трамп відповів: "Залежить від того, що станеться з судовим процесом: "Це залежить від того, що станеться з Верховним судом".

За словами кандидата від Республіканської партії у президенти США, Джо Байден був винен у "численних злочинах" під час свого перебування на посаді. Дональд Трамп наводить, зокрема, те, що американський президент "дозволив росії зробити з Україною", або "що сталося в Афганістані" (мається на увазі виведення американських військ - ред.)".

Він буде притягнутий до відповідальності за 20 різних діянь. Зі мною нічого цього не сталося б

- звинувачує Байдена Трамп.

Нагадаємо

У вівторок суддя Нью-Йорка звинуватив колишнього президента США Дональда Трампа у неповазі до суду та оштрафував його на 9000 доларів за порушення наказу судді, який забороняє Трампу критикувати потенційних свідків під час його кримінального процесу.

У США адміністрація президента Джо Байдена прагне рекласифікувати марихуану як менш небезпечний наркотик, з посиланням на людей, обізнаних із цим питанням, повідомляє The Wall Street Journal.

Держдеп: США не збавляли темпів щодо санкцій проти рф 01.05.24, 10:11 • 18484 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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