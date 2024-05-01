У разі свого обрання Трамп обіцяє "спеціального прокурора" для переслідування Байдена
Київ • УНН
Дональд Трамп обіцяє призначити спеціального прокурора для розслідування "численних злочинів" Байдена, якщо він переможе на президентських виборах 2024 року.
У нещодавньому інтерв'ю журналу Time, кандидат на пост президента США Дональд Трамп попередив, що діючий глава Білого дому Джо Байден, а також його родина можуть зіткнутися з кількома кримінальними переслідуваннями, - у разі, якщо Трамп досягне перемоги на виборах, передає УНН.
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У широкомасштабному інтерв’ю журналу Time, Дональд Трамп прямо заявив, що призначить спеціального прокурора для розслідування справи Байденів, якщо він виграє переобрання в листопаді. Колишній президент США заявив, що був занадто добрим під час свого першого терміну. І що він не допустить цієї помилки знову, якщо буде переобраний у листопаді наступного року.
На запитання, чи має він намір "переслідувати" Байденів, якщо виграє другий термін у Білому домі, Трамп відповів: "Залежить від того, що станеться з судовим процесом: "Це залежить від того, що станеться з Верховним судом".
За словами кандидата від Республіканської партії у президенти США, Джо Байден був винен у "численних злочинах" під час свого перебування на посаді. Дональд Трамп наводить, зокрема, те, що американський президент "дозволив росії зробити з Україною", або "що сталося в Афганістані" (мається на увазі виведення американських військ - ред.)".
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