В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена
Киев • УНН
Трамп обещает назначить специального прокурора для расследования "многочисленных преступлений" Байдена, если он победит на президентских выборах 2024 года.
В недавнем интервью журналу Time кандидат на пост президента США Дональд Трамп предупредил, что действующий глава Белого дома Джо Байден, а также его семья могут столкнуться с несколькими уголовными преследованиями, - в случае, если Трамп достигнет победы на выборах, передает УНН.
Детали
В широкомасштабном интервью журналу Time Дональд Трамп прямо заявил, что назначит специального прокурора для расследования дела Байденов, если он выиграет переизбрание в ноябре. Бывший президент США заявил, что был слишком добрым во время своего первого срока. И что он не допустит этой ошибки снова, если будет переизбран в ноябре следующего года.
На вопрос, намерен ли он "преследовать" Байденов, если выиграет второй срок в Белом доме, Трамп ответил: "Зависит от того, что произойдет с судебным процессом: "Это зависит от того, что произойдет с Верховным судом".
По словам кандидата от Республиканской партии в президенты США, Джо Байден был виновен в "многочисленных преступлениях" во время своего пребывания в должности. Дональд Трамп приводит, в частности, то, что американский президент "позволил России сделать с Украиной", или "что произошло в Афганистане" (имеется в виду вывод американских войск - ред.)".
"Он будет привлечен к ответственности за 20 различных деяний. Со мной ничего этого не произошло бы", - обвиняет Байдена Трамп.
Напомним,
Во вторник судья Нью-Йорка обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в неуважении к суду и оштрафовал его на 9000 долларов за нарушение приказа судьи, который запрещает Трампу критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса.
В США администрация президента Джо Байдена стремится реклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает The Wall Street Journal.
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