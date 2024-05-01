ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 08:27  •  3062 просмотра

Read in English

Трамп обещает назначить специального прокурора для расследования "многочисленных преступлений" Байдена, если он победит на президентских выборах 2024 года.

В недавнем интервью журналу Time кандидат на пост президента США Дональд Трамп предупредил, что действующий глава Белого дома Джо Байден, а также его семья могут столкнуться с несколькими уголовными преследованиями, - в случае, если Трамп достигнет победы на выборах, передает УНН.

Детали

В широкомасштабном интервью журналу Time Дональд Трамп прямо заявил, что назначит специального прокурора для расследования дела Байденов, если он выиграет переизбрание в ноябре.  Бывший президент США заявил, что был слишком добрым во время своего первого срока. И что он не допустит этой ошибки снова, если будет переизбран в ноябре следующего года.

На вопрос, намерен ли он "преследовать" Байденов, если выиграет второй срок в Белом доме, Трамп ответил: "Зависит от того, что произойдет с судебным процессом: "Это зависит от того, что произойдет с Верховным судом".

По словам кандидата от Республиканской партии в президенты США, Джо Байден был виновен в "многочисленных преступлениях" во время своего пребывания в должности. Дональд Трамп приводит, в частности, то, что американский президент "позволил России сделать с Украиной", или "что произошло в Афганистане" (имеется в виду вывод американских войск - ред.)".

"Он будет привлечен к ответственности за 20 различных деяний. Со мной ничего этого не произошло бы", - обвиняет Байдена Трамп.

Напомним,

Во вторник судья Нью-Йорка обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в неуважении к суду и оштрафовал его на 9000 долларов за нарушение приказа судьи, который запрещает Трампу критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса.

В США администрация президента Джо Байдена стремится реклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает The Wall Street Journal.

Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф1 мая 2024, 07:11 • 9230 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
time-zhurnalВремя (журнал)
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
verkhovnii-sud-soedinennikh-shtatovВерховный суд Соединенных Штатов
belii-domБелый дом
nyu-iork-shtatНью-Йорк (штат)
afganistanАфганистан
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  8704 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  34433 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  75007 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  121272 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  119247 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  127872 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154356 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149113 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204900 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169050 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Новости по теме
В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

  •  3062 просмотра
Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников

Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников

  •  2786 просмотра
В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре, есть повреждения

В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре, есть повреждения

  •  4331 просмотра
Санкции против "росатома" все ближе - Галущенко об одобрении Сенатом США запрета импорта обогащенного урана из рф

Санкции против "росатома" все ближе - Галущенко об одобрении Сенатом США запрета импорта обогащенного урана из рф

  •  4966 просмотра
Шесть человек погибли в результате взрыва на деревообрабатывающем предприятии во Вьетнаме

Шесть человек погибли в результате взрыва на деревообрабатывающем предприятии во Вьетнаме

  •  4787 просмотра
россияне ударили КАБами по гражданской машине и дому в Харьковской области: есть погибшие

россияне ударили КАБами по гражданской машине и дому в Харьковской области: есть погибшие

  •  5453 просмотра
Жумадилов: заменой поставщиков, которые не выполнили взятые на себя обязательства, мы стабилизировали ситуацию с питанием в ВСУ

Жумадилов: заменой поставщиков, которые не выполнили взятые на себя обязательства, мы стабилизировали ситуацию с питанием в ВСУ

  •  5423 просмотра
В Центре страткома прокомментировали использование Telegram госорганами: нужно создавать каналы коммуникации на более надежных платформах

В Центре страткома прокомментировали использование Telegram госорганами: нужно создавать каналы коммуникации на более надежных платформах

  •  5407 просмотра
Основателя Binance Чанпена Чжао приговорили к 4 месяцам лишения свободы

Основателя Binance Чанпена Чжао приговорили к 4 месяцам лишения свободы

  •  4530 просмотра
В Харькове слышали взрыв, мэр предупреждает об угрозе повторных атак

В Харькове слышали взрыв, мэр предупреждает об угрозе повторных атак

  •  6993 просмотра

Популярные

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

  •  42879 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

  •  52573 просмотра
"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

  •  35551 просмотра
День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

  •  101450 просмотра
Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

  •  105812 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

  •  136099 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

  •  134455 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

  •  151114 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  175411 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  207501 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  209516 просмотра

В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

Трамп обещает назначить специального прокурора для расследования "многочисленных преступлений" Байдена, если он победит на президентских выборах 2024 года.

политика •   •  3062 просмотра
В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников

Международная хакерская группа Anonymous выразила поддержку протестующим в Грузии против закона об "иностранных агентах", угрожая обнародовать базы данных чиновников, если власти продолжат нападения на демонстрантов.

Новости Мира •   •  2786 просмотра
Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников

В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре, есть повреждения

Во время последнего вражеского обстрела Харькова была повреждена гражданская инфраструктура в Киевском районе, а между селами Липцы и Веселое произошло три атаки вражеских КАБов, о жертвах не сообщалось.

Война •   •  4331 просмотра
В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре, есть повреждения

Санкции против "росатома" все ближе - Галущенко об одобрении Сенатом США запрета импорта обогащенного урана из рф

Поддержка Сенатом США закона о запрете импорта обогащенного урана из россии является решительным шагом на пути к введению санкций против "росатома", который финансирует войну в Украине.

политика •   •  4966 просмотра
Санкции против "росатома" все ближе - Галущенко об одобрении Сенатом США запрета импорта обогащенного урана из рф

Шесть человек погибли в результате взрыва на деревообрабатывающем предприятии во Вьетнаме

Шесть человек погибли, семеро получили ранения в результате вероятного взрыва котла на деревообрабатывающем заводе во Вьетнаме.

Новости Мира •   •  4787 просмотра
Шесть человек погибли в результате взрыва на деревообрабатывающем предприятии во Вьетнаме

россияне ударили КАБами по гражданской машине и дому в Харьковской области: есть погибшие

В селе Золочев Богодуховского района Харьковской области в результате российского обстрела погибли мужчина и женщина, которые находились в гражданском автомобиле, а двое пожилых людей получили ранения.

Война •   •  5453 просмотра
россияне ударили КАБами по гражданской машине и дому в Харьковской области: есть погибшие

Жумадилов: заменой поставщиков, которые не выполнили взятые на себя обязательства, мы стабилизировали ситуацию с питанием в ВСУ

Благодаря замене поставщиков, которые не смогли выполнить свои обязательства, ситуацию с продовольственным обеспечением Вооруженных Сил Украины удалось стабилизировать, хотя некоторые незначительные перебои все еще оперативно решаются.

Общество •   •  5423 просмотра
Жумадилов: заменой поставщиков, которые не выполнили взятые на себя обязательства, мы стабилизировали ситуацию с питанием в ВСУ

В Центре страткома прокомментировали использование Telegram госорганами: нужно создавать каналы коммуникации на более надежных платформах

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей отметил необходимость для органов государственной власти создавать каналы коммуникации на более надежных платформах, а не полагаться исключительно на российский мессенджер Telegram.

политика •   •  5407 просмотра
В Центре страткома прокомментировали использование Telegram госорганами: нужно создавать каналы коммуникации на более надежных платформах

Основателя Binance Чанпена Чжао приговорили к 4 месяцам лишения свободы

Миллиардер Чанпэн Чжао, основатель криптовалютной биржи Binance, был приговорен к 4 месяцам заключения за нарушение американского законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Новости Мира •   •  4530 просмотра
Основателя Binance Чанпена Чжао приговорили к 4 месяцам лишения свободы

В Харькове слышали взрыв, мэр предупреждает об угрозе повторных атак

В Харькове 1 мая произошел взрыв, мэр города предупредил об угрозе повторных вражеских атак и призвал к осторожности.

Война •   •  6993 просмотра
В Харькове слышали взрыв, мэр предупреждает об угрозе повторных атак