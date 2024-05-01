В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

В недавнем интервью журналу Time кандидат на пост президента США Дональд Трамп предупредил, что действующий глава Белого дома Джо Байден, а также его семья могут столкнуться с несколькими уголовными преследованиями, - в случае, если Трамп достигнет победы на выборах, передает УНН.

Детали

В широкомасштабном интервью журналу Time Дональд Трамп прямо заявил, что назначит специального прокурора для расследования дела Байденов, если он выиграет переизбрание в ноябре. Бывший президент США заявил, что был слишком добрым во время своего первого срока. И что он не допустит этой ошибки снова, если будет переизбран в ноябре следующего года.

На вопрос, намерен ли он "преследовать" Байденов, если выиграет второй срок в Белом доме, Трамп ответил: "Зависит от того, что произойдет с судебным процессом: "Это зависит от того, что произойдет с Верховным судом".

По словам кандидата от Республиканской партии в президенты США, Джо Байден был виновен в "многочисленных преступлениях" во время своего пребывания в должности. Дональд Трамп приводит, в частности, то, что американский президент "позволил России сделать с Украиной", или "что произошло в Афганистане" (имеется в виду вывод американских войск - ред.)".

"Он будет привлечен к ответственности за 20 различных деяний. Со мной ничего этого не произошло бы", - обвиняет Байдена Трамп.

Напомним,

Во вторник судья Нью-Йорка обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в неуважении к суду и оштрафовал его на 9000 долларов за нарушение приказа судьи, который запрещает Трампу критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса.

В США администрация президента Джо Байдена стремится реклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает The Wall Street Journal.

Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф