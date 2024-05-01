Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф

Никаких изменений в политике США в отношении санкционного режима против рф нет. Так заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател прокомментировал сообщения о том, что США якобы ослабили некоторые санкции против российских банков, включая центральный банк, чтобы разрешить ряд операций, связанные с энергетикой, сообщает УНН.

Я могу сказать в целом о том, что когда речь идет о наших усилиях по привлечению российской федерации к ответственности за посягательство на территориальную целостность и суверенитет наших украинских партнеров, мы не сбавляли темпов укрепления санкций, начиная с февраля 2022 года, когда произошло это вторжение - заявил Пател.

Он подчеркнул, что США будут работать над тем, чтобы с помощью санкций, экспортного контроля и других мер привлечь российскую федерацию к ответственности.

"Никаких изменений в политике (США по санкциям -ред.) нет", - добавил Пател.

Напомним

Минфин США разрешил осуществлять операции с российскими банками, для расчетов в сфере энергетики. Согласно лицензии, выданной американским министерством, запрет на операции снят до 1 ноября 2024 года.