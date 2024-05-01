Держдеп: США не збавляли темпів щодо санкцій проти рф
Київ • УНН
США не зменшили темпів посилення санкцій проти росії після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, і немає жодних змін у політиці США щодо режиму санкцій.
Жодних змін у політиці США щодо санкційного режиму проти рф немає. Так заступник речника Держдепу США Ведант Пател прокоментував повідомлення про те, що США нібито послабили деякі санкції проти російських банків, включаючи центральний банк, щоб дозволити низку операції, пов'язані з енергетикою, повідомляє УНН.
Я можу сказати в цілому про те, що коли йдеться про наші зусилля щодо притягнення російської федерації до відповідальності за посягання на територіальну цілісність і суверенітет наших українських партнерів, ми не збавляли темпів зміцнення санкцій,починаючи з лютого 2022 року, відколи сталося це вторгнення
Він наголосив, що США будуть працювати над тим, щоб за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів притягнути російську федерацію до відповідальності.
"Жодних змін у політиці (США щодо санкцій -ред.) немає", - додав Пател.
Нагадаємо
Мінфін США дозволив здійснювати операції з російськими банками, для розрахунків у сфері енергетики. Згідно з ліцензією, виданою американським міністерством, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року.