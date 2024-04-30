Мінфін США тимчасово дозволив операції з російськими банками
Київ • УНН
Міністерство фінансів США тимчасово дозволило транзакції з найбільшими російськими банками, такими як ВТБ, Сбербанк і Альфа-Банк, для розрахунків, пов'язаних з енергетикою, до 1 листопада 2024 року.
Мінфін США дозволив здійснювати операції з російськими банками, для розрахунків у сфері енергетики. Згідно з ліцензією, виданою американським міністерством, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що зняття заборони на операції торкнулося ВТБ, Центробанку, Ощадбанку та Альфа-банку, також згадуються банк "Відкриття", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЕБ", банки "Зеніт" та "Санкт-Петербург".
У міністерстві пояснили, що пов'язаними з енергетикою будуть вважатися трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, зрідження, транспортування або купівлі нафти та інших енергоресурсів, включаючи ЗПГ, деревину, вугілля та уран. Ліцензія також дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.
Нагадаємо
США розробляють санкції, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи, щоб змусити Пекін обмежити експорт товарів подвійного призначення, які допомагають російському військовому виробництву.