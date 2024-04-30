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Мінфін США тимчасово дозволив операції з російськими банками

Мінфін США тимчасово дозволив операції з російськими банками

Київ • УНН

 • 20220 перегляди

Міністерство фінансів США тимчасово дозволило транзакції з найбільшими російськими банками, такими як ВТБ, Сбербанк і Альфа-Банк, для розрахунків, пов'язаних з енергетикою, до 1 листопада 2024 року.

Мінфін США дозволив здійснювати операції з російськими банками, для розрахунків у сфері енергетики. Згідно з ліцензією, виданою американським міністерством, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що зняття заборони на операції торкнулося ВТБ, Центробанку, Ощадбанку та Альфа-банку, також згадуються банк "Відкриття", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЕБ", банки "Зеніт" та "Санкт-Петербург".

У міністерстві пояснили, що пов'язаними з енергетикою будуть вважатися трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, зрідження, транспортування або купівлі нафти та інших енергоресурсів, включаючи ЗПГ, деревину, вугілля та уран. Ліцензія також дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

Нагадаємо

США розробляють санкції, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи, щоб змусити Пекін обмежити експорт товарів подвійного призначення, які допомагають російському військовому виробництву.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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