Минфин США временно разрешил операции с российскими банками
Киев • УНН
Министерство финансов США временно разрешило транзакции с крупнейшими российскими банками, такими как ВТБ, Сбербанк и Альфа-Банк, для расчетов, связанных с энергетикой, до 1 ноября 2024 года.
Минфин США разрешил осуществлять операции с российскими банками, для расчетов в сфере энергетики. Согласно лицензии, выданной американским министерством, запрет на операции снят до 1 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что снятие запрета на операции коснулось ВТБ, Центробанка, Сбербанка и Альфа-банка, также упоминаются банк "Открытие", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЭБ", банки "Зенит" и "Санкт-Петербург".
В министерстве пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться трансакции, касающиеся добычи, производства, переработки, сжижения, транспортировки или покупки нефти и других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран. Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставкой или обменом энергией любыми способами.
Напомним
США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, чтобы заставить Пекин ограничить экспорт товаров двойного назначения, которые помогают российскому военному производству.
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Минфин США временно разрешил операции с российскими банками
Парламент Исландии утвердил долгосрочную политику поддержки Украины
Плетенчук о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать свои позиции
Харьков снова под ударом армии рф - ОВА
Всплеск мошенничеств с платежными картами зафиксирован с начала вторжения рф: какие самые распространенные
Лондонский марафон установил мировой рекорд с 840 000 участников
Херсон утром подвергся очередному удару рф
Вражеский удар рф по Одессе: погиб проректор Международного гуманитарного университета
Запрет TikTok в ЕС "не исключен" - фон дер Ляйен
Атака рф на Одессу: 17 пострадавших, в том числе ребенок, в больницах
Популярные
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
30 апреля: Международный день джаза, День прически, День прически
Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info
В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин
Публикации
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Минфин США временно разрешил операции с российскими банками
Министерство финансов США временно разрешило транзакции с крупнейшими российскими банками, такими как ВТБ, Сбербанк и Альфа-Банк, для расчетов, связанных с энергетикой, до 1 ноября 2024 года.
Парламент Исландии утвердил долгосрочную политику поддержки Украины
Парламент Исландии единогласно одобрил долгосрочную политику поддержки Украины на 2024-2028 годы, еще больше укрепив позицию страны как надежного друга, партнера и союзника Украины в противодействии российской агрессии.
Плетенчук о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать свои позиции
Украинские войска продолжают удерживать свои позиции в Крынках Херсонской области, несмотря на российские атаки и превосходящую численность противника, отбив три штурма.
Харьков снова под ударом армии рф - ОВА
Харьков атакуют российские войска, в городе раздаются взрывы, жителей призывают немедленно укрыться в укрытиях.
Всплеск мошенничеств с платежными картами зафиксирован с начала вторжения рф: какие самые распространенные
После полномасштабного российского вторжения в Украине значительно возросло количество мошеннических транзакций и убытков, причиненных мошенниками, - в 2023 году убытки от незаконных действий с платежными картами достигли почти 833 миллиона гривен, что на 73% больше, чем в 2022 году.
Лондонский марафон установил мировой рекорд с 840 000 участников
Лондонский марафон 2025 года получил рекордное количество заявок - 840 318, что превысило предыдущий мировой рекорд в 578 374, установленный в прошлом году, с заметным увеличением количества заявок от женщин до 49%.
Херсон утром подвергся очередному удару рф
Корабельный район Херсона утром попал под российский обстрел, в результате которого были повреждены летняя кухня, окна и двери частного дома, но никто из жителей не пострадал.
Вражеский удар рф по Одессе: погиб проректор Международного гуманитарного университета
В результате вражеского удара россии по Одессе погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.
Запрет TikTok в ЕС "не исключен" - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что запрет TikTok в Европейском Союзе является возможным вариантом.
Атака рф на Одессу: 17 пострадавших, в том числе ребенок, в больницах
17 человек, в том числе ребенок, остаются госпитализированными в Одессе с ранениями различной степени тяжести в результате вчерашней российской атаки на город.