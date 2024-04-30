Минфин США временно разрешил операции с российскими банками

Минфин США разрешил осуществлять операции с российскими банками, для расчетов в сфере энергетики. Согласно лицензии, выданной американским министерством, запрет на операции снят до 1 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что снятие запрета на операции коснулось ВТБ, Центробанка, Сбербанка и Альфа-банка, также упоминаются банк "Открытие", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЭБ", банки "Зенит" и "Санкт-Петербург".

В министерстве пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться трансакции, касающиеся добычи, производства, переработки, сжижения, транспортировки или покупки нефти и других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран. Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставкой или обменом энергией любыми способами.

Напомним

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, чтобы заставить Пекин ограничить экспорт товаров двойного назначения, которые помогают российскому военному производству.