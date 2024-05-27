Япония, Южная Корея и Китай договорились продолжить денуклеаризацию Северной Кореи

На трехстороннем саммите в понедельник Япония, Южная Корея и Китай подтвердили важность денуклеаризации Северной Кореи. Об этом УНН пишет со ссылкой на Kyodo News.

Детали

По итогам трехстороннего саммита, в совместном заявлении для прессы лидеры трех стран-участниц заявили, что стабильность на Корейском полуострове отвечает их "общим интересам".

В заявлении не упоминается о приверженности "полной денуклеаризации Корейского полуострова", как было согласовано на предыдущем саммите в декабре 2019 года в юго-западном китайском городе Чэнду. Там речь идет лишь о подтверждении позиции по региональному миру и стабильности, денуклеаризации Корейского полуострова.

Согласны продолжать прилагать позитивные усилия для политического урегулирования вопроса Корейского полуострова - говорится в заявлении.

Добавим

В заявлении по итогам саммита также сказано, что все страны-участницы подтвердили "приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и международному порядку, основанному на верховенстве права и международном законодательстве". Издание добавляет, что этот параграф очевидно, связан с действиями россии.

В понедельник лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудят возобновление сотрудничества на трехстороннем саммите, первом с 2019 года