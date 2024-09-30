США отправят самолеты и несколько тысяч военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки отправят дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и Ливаном. Об этом пишет издание AP, передает УНН.

"США отправляют несколько тысяч военных на Ближний Восток для укрепления безопасности и защиты Израиля, если это необходимо", - заявили в Пентагоне.

Отмечается, что США привлечет многочисленные эскадрильи истребителей и штурмовых самолетов, а общее количество сил в регионе увеличится до 43 тыс. человек.

"Дополнительный персонал включает эскадрильи истребителей F-15E, F-16 и F-22 и штурмовики А-10, а также личный состав, необходимый для их поддержки. Реактивные самолеты должны были прийти на ротацию и заменить эскадрильи, которые уже были там. Зато и существующие, и новые эскадрильи останутся на месте, чтобы удвоить имеющиеся воздушные силы", - добавляет издание.

Напомним

Израильские силы спецназначения осуществляют целенаправленные рейды на юг Ливана для сбора разведданных. Это может быть подготовкой к возможному наземному вторжению, которое может начаться в ближайшее время.