США відправлять літаки та кілька тисяч військових на Близький Схід
Київ • УНН
США направляють тисячі військових та додаткові ескадрильї на Близький Схід для посилення безпеки Ізраїлю. Загальна кількість американських сил у регіоні зросте до 43 тисяч осіб.
Сполучені Штати Америки відправлять додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем та Ліваном. Про це пише видання AP, передає УНН.
"США відправляють кілька тисяч військових на Близький Схід для зміцнення безпеки та захисту Ізраїлю, якщо це необхідно", - заявили в Пентагоні.
Зазначається, що США залучить численні ескадрильї винищувачів і штурмових літаків, а загальна кількість сил у регіоні збільшиться до 43 тис. осіб.
"Додатковий персонал включає ескадрильї винищувачів F-15E, F-16 і F-22 і штурмовики А-10, а також особовий склад, необхідний для їх підтримки. Реактивні літаки мали прийти на ротацію та замінити ескадрильї, які вже були там. Натомість і існуючі, і нові ескадрильї залишаться на місці, щоб подвоїти наявні повітряні сили", - додає видання.
Нагадаємо
Ізраїльські сили спецпризначення здійснюють цілеспрямовані рейди на південь Лівану для збору розвідданих. Це може бути підготовкою до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися найближчим часом.