США выделили 3,5 миллиарда долларов на военную помощь Израилю

Соединенные Штаты предоставят Израилю помощь объемом 3,5 млрд долларов для закупки американского оружия. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Госдеп США объявил, что Вашингтон предоставляет Израилю 3,5 млрд долларов для закупки американского оружия и военного оборудования.

Речь идет о средствах из утвержденного Конгрессом в апреле большого пакета финансирования, в котором утверждали и помощь для Украины. Для Израиля в нем предусматривали 14 млрд долларов.

По словам представителя Госдепа, Конгресс проинформировали о намерениях администрации выделить эту помощь для Израиля.

В издании добавляют, что объявление произошло на фоне усилившегося напряжения на Ближнем Востоке и ожидаемой атаки Ирана и его прокси-сил на территории Ливана против Израиля в ответ на убийство ракетным ударом одного из лидеров ХАМАС, когда тот находился в Иране.

Напомним,

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