Пентагон заявил о повышении готовности дополнительных военных сил США к развертыванию: где и почему

В Пентагоне повысили готовность дополнительных сил США к развертыванию, повысив готовность США реагировать на различные непредвиденные обстоятельства на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, передает УНН со ссылкой на Министерство обороны США (МО).

"Министр Остин получал обновления и давал указания своей команде в течение выходных о последних событиях на Ближнем Востоке. Он и лидеры Министерства обороны по-прежнему сосредоточены на защите граждан и сил США в регионе, обороне Израиля и деэскалации ситуации посредством сдерживания и дипломатии. Секретарь Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты полны решимости не допустить, чтобы Иран и поддерживаемые Ираном партнеры, и доверенные лица использовали ситуацию или расширяли конфликт", - сказал Райдер.

По его словам, Остин ясно дал понять, что если Иран, его партнеры или его доверенные лица воспользуются этим моментом, чтобы напасть на американский персонал или интересы в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты своих людей.

"Соединенные Штаты сохраняют возможность развертывания сил в короткие сроки. Министерство обороны продолжает поддерживать значительный потенциал в регионе и динамически корректировать наши силовые позиции в зависимости от меняющейся ситуации в области безопасности", - заявил Райдер.

Он отметил, что министр распорядился, чтобы авианосная ударная группа "Авраам Линкольн" (CSG) USS "Авраам Линкольн" оставалась на театре военных действий USCENTCOM, а десантная группа USS Wasp/экспедиционное подразделение морской пехоты (ARG/MEU) продолжат действовать в Восточном Средиземноморье.

По его словам, эта плавучая позиция дополняется присутствием усиленных истребителей и штурмовых эскадрилий Министерства обороны, включая самолеты F-22, F-15E, F-16 и A-10. Райдер отметил, что будет еще больше укреплены оборонительные возможности воздушной поддержки в ближайшие дни.

"Министр также повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию, повысив нашу готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства. А Министерство обороны поддерживает надежные и интегрированные возможности противовоздушной обороны на всем Ближнем Востоке, обеспечивая защиту сил США, действующих в регионе", - рассказал Райдер.

Дополнение

AFP сообщало, что Байден планирует пересмотреть боеготовность войск США на Ближнем Востоке.

Sky News сообщало, что Соединенные Штаты Америки отправят дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".