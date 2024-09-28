Байден планирует пересмотреть боеготовность войск США на Ближнем Востоке

Байден планирует изменить боеготовность военных сил США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Президент США Джо Байден заявил о намерении пересмотреть состояние боеготовности американских военных на Ближнем Востоке.

По информации, Байден поручил Пентагону оценить текущее военное присутствие в регионе и, при необходимости, внести изменения с целью усиления сдерживания и обеспечения стратегических интересов США.

Президент также поручил американским посольствам в регионе принять дополнительные меры безопасности. Ранее администрация Байдена сообщала, что не получала предварительных сведений об атаках Израиля на Бейрут.

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