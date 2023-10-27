Байден предостерег Иран от нападений на войска США на Ближнем Востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент США Джо Байден направил редкое послание верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи, предостерегая Тегеран от нападения на войска США на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом в четверг после серии нападений на американские войска в регионе, сообщает Reuters, пишет УНН.
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"Было передано прямое сообщение", - заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби, отказавшись вдаваться в подробности.
Детали
За последнюю неделю американские войска подвергались нападениям по меньшей мере 12 раз в Ираке и четыре раза в Сирии.
В среду Байден заявил, что предупредил аятоллу, что Соединённые Штаты отреагируют, если на силы США продолжат нападать, но не уточнил, как это сообщение было передано.
"Моё предупреждение аятолле заключалось в том, что если они продолжат выступать против этих войск, мы ответим, и он должен быть готовым. Это не имеет никакого отношения к Израилю", - сказал он журналистам.
В комментарии, опубликованном в социальных сетях перед выступлением Кирби, помощник президента Ирана Эбрагима Раиси опроверг версию Байдена.
"Сообщения США не были адресованы лидеру Исламской революции и не были ничем иным, как запросами иранской стороны. Если Байден считает, что предупредил Иран, он должен попросить свою команду показать ему текст сообщений", - написал помощник Раиси Мохаммад Джамшиди.
Кроме того, государственное информационное агентство Ирана IRNA со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Соединённые Штаты направили Ирану, а также некоторым иранским союзникам, таким как ливанская "Хезболла", сообщения о том, что они не стремятся к расширению войны, и призвали их проявлять сдержанность.
В четверг министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в ООН, что если ответные действия Израиля против палестинских боевиков ХАМАС в секторе Газа не прекратятся, то Соединенные Штаты "не спасутся от этого огня".
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