Байден предостерег Иран от нападений на войска США на Ближнем Востоке

Цитата

"Было передано прямое сообщение", - заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби, отказавшись вдаваться в подробности.

Детали

За последнюю неделю американские войска подвергались нападениям по меньшей мере 12 раз в Ираке и четыре раза в Сирии.

В среду Байден заявил, что предупредил аятоллу, что Соединённые Штаты отреагируют, если на силы США продолжат нападать, но не уточнил, как это сообщение было передано.

"Моё предупреждение аятолле заключалось в том, что если они продолжат выступать против этих войск, мы ответим, и он должен быть готовым. Это не имеет никакого отношения к Израилю", - сказал он журналистам.

В комментарии, опубликованном в социальных сетях перед выступлением Кирби, помощник президента Ирана Эбрагима Раиси опроверг версию Байдена.

"Сообщения США не были адресованы лидеру Исламской революции и не были ничем иным, как запросами иранской стороны. Если Байден считает, что предупредил Иран, он должен попросить свою команду показать ему текст сообщений", - написал помощник Раиси Мохаммад Джамшиди.

Кроме того, государственное информационное агентство Ирана IRNA со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Соединённые Штаты направили Ирану, а также некоторым иранским союзникам, таким как ливанская "Хезболла", сообщения о том, что они не стремятся к расширению войны, и призвали их проявлять сдержанность.

В четверг министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в ООН, что если ответные действия Израиля против палестинских боевиков ХАМАС в секторе Газа не прекратятся, то Соединенные Штаты "не спасутся от этого огня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ударили по иранским объектам в Сирии - Пентагон