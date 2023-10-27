Байден застеріг Іран від нападів на війська США на Близькому Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден спрямував рідкісне послання верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї, застерігши Тегеран від нападу на війська США на Близькому Сході, повідомив Білий дім у четвер після серії нападів на американські війська у регіоні, повідомляє Reuters, пише УНН.
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"Було передано пряме повідомлення", - заявив на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі, відмовившись вдаватися в подробиці.
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За останній тиждень американські війська зазнавали нападів щонайменше 12 разів в Іраку та чотири рази в Сирії.
У середу Байден заявив, що попередив аятолу, що Сполучені Штати відреагують, якщо на сили США продовжать нападати, але не уточнив, як це повідомлення було передано.
"Моє попередження аятолі полягало в тому, що якщо вони продовжать виступати проти цих військ, ми відповімо, і він має бути готовим. Це не має жодного стосунку до Ізраїлю", - сказав він журналістам.
У коментарі, опублікованому у соціальних мережах перед виступом Кірбі, помічник президента Ірану Ебрагіма Раїсі заперечив версію Байдена.
"Повідомлення США не були адресовані лідеру Ісламської революції і не були нічим іншим, як запитами іранської сторони. Якщо Байден вважає, що попередив Іран, він має попросити свою команду показати йому текст повідомлень", - написав помічник Раїсі Мохаммад Джамшіді.
Окрім того, державне інформаційне агентство Ірану IRNA з посиланням на неназване джерело повідомило, що Сполучені Штати направили Ірану, а також деяким іранським союзникам, таким як ліванська "Хезболла", повідомлення про те, що вони не прагнуть розширення війни, і закликали їх виявляти стриманість.
У четвер міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив в ООН, що якщо дії Ізраїлю у відповідь проти палестинських бойовиків ХАМАС у секторі Газа не припиниться, то Сполучені Штати "не врятуються від цього вогню".
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