США вдарили по іранських об'єктах у Сирії - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У четвер за вказівкою президента Джо Байдена військові сили США завдали ударів із самооборони по двох об’єктах у східній Сирії, які використовували Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи. Про це йдеться у повідомленні голови Пентагону Ллойда Остіна, пише УНН.
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Зазначається, що ці високоточні удари самооборони є відповіддю на серію триваючих і здебільшого невдалих атак проти американського персоналу в Іраку та Сирії з боку підтримуваних Іраном ополченців, які почалися 17 жовтня. В результаті цих атак один громадянин США, підрядник, загинув від серцевого нападу під час укриття на місці; 21 військовослужбовець США отримав легкі поранення, але з того часу всі повернулися до служби.
“Президент не має вищого пріоритету, ніж безпека персоналу США, і він скерував сьогоднішню акцію, щоб чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати не терпітимуть таких атак і захищатимуть себе, свій персонал та свої інтереси”, - зазначає Остін.
У Пентагоні додають, що Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту і не мають наміру чи бажання брати участь у подальших військових діях, але ці підтримувані Іраном атаки проти американських сил є неприйнятними та мають бути припинені.
“Іран хоче приховати свою участь і заперечувати свою роль у цих нападах на наші сили. Ми їм не дозволимо. Якщо атаки ставлеників Ірану на війська США триватимуть, ми без вагань вживемо подальших необхідних заходів для захисту нашого народу”, - додає Міноборони.
Вузькоспеціалізовані удари в рамках самооборони були призначені виключно для захисту та захисту персоналу США в Іраку та Сирії. Зауважується, що вони відокремлені та відрізняються від поточного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС і не є зміною нашого підходу до конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.
“Ми продовжуємо закликати всі державні та недержавні структури не вживати дій, які переростуть у ширший регіональний конфлікт”, - резюмував Остін.
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