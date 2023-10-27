США вдарили по іранських об'єктах у Сирії - Пентагон

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У четвер за вказівкою президента Джо Байдена військові сили США завдали ударів із самооборони по двох об’єктах у східній Сирії, які використовували Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи. Про це йдеться у повідомленні голови Пентагону Ллойда Остіна, пише УНН.